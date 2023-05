Hertha-Präsident Bernstein: Ausgeglichener Haushalt 2025/26

Präsident Kay Bernstein will den finanziell angeschlagenen und abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mittelfristig wieder auf Kurs bringen. Im Rahmen eines Sanierungsprojekts sei für die Saison 2025/2026 ein ausgeglichener Haushalt angepeilt, teilte Bernstein bei der Mitgliederversammlung am Sonntag mit. Wie der seit knapp einem Jahr amtierende Klubchef ferner ausführte, seien bereits acht Millionen Euro durch Anpassungen im Verwaltungsapparat eingespart worden.

"In den letzten Jahren ist so viel passiert, dass wir sagen können: Da wurden 250 Millionen Euro verbrannt. Die sind weg. Das ist ein Irrsinn, der nie wieder passieren darf", sagte Bernstein, der den im Vorjahr abgetretenen Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller mitverantwortlich machte: "Wir haben ihn mit Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Aber wir müssen auch ehrlich sein, dass die finanzielle Lage in seiner Verantwortung lag."