Kahn beschwört den Glauben: „Noch ist es nicht vorbei“

Schließlich, sagte Kahn, habe er als Profi "schon zu viele Meisterschaften erlebt, die wir am letzten Spieltag gewonnen haben". Allerdings sieht es für den Abonnement-Meister der vergangenen zehn Jahre diesmal düster aus: Borussia Dortmund kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg beim FC Augsburg vorbeiziehen - und hätte vor dem Saisonfinale damit die Nase vorn.

"Das ist bitter", betonte Kahn, "jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Doch noch sei es "nicht vorbei: Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter das Spiel in Köln abgepfiffen hat." Dort tritt der FC Bayern am letzten Spieltag an, der BVB empfängt den FSV Mainz 05.