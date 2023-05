Kahn: „Gibt Dinge, die wir besser machen können“

Alles andere, sagte er weiter, "werden wir danach miteinander besprechen. Kritisch und auch selbstkritisch, denn natürlich gibt es Dinge, die wir besser machen können." Kahn ist nach den vielen Enttäuschungen in dieser Saison in die Kritik geraten.

Hainer war Fragen zur Zukunft des früheren Keepers zuletzt ausgewichen. Entscheidungen werden bei einer Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters am 31. Mai erwartet. Kahn will nicht aufgeben: "Meine Stärke waren immer mein Fokus und mein Wille. Nur so konnte ich mich in meiner aktiven Karriere und danach entwickeln und erfolgreich sein."