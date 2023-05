Kruses Karrierepläne: „Präferenz liegt auf Deutschland“

Der frühere Nationalspieler Max Kruse will seine Karriere fortsetzen und liebäugelt mit einem neuen Verein in der Bundesliga. „Meiner Meinung nach ist meine Fußballerzeit noch nicht am Ende angekommen“, sagte der 35-Jährige der Wochenzeitung Die Zeit: „Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück.“