Leverkusen verpatzt Generalprobe: Lauf endet gegen Köln

Die Erfolgsserie gerissen, die extra vorgezogene Generalprobe verpatzt: Bayer Leverkusen hat beim 1:2 (1:2) gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln seine erste Niederlage in einem Pflichtspiel seit Mitte Februar kassiert und vor dem Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Davie Selke (14., 36.) traf für den FC, der den Klassenerhalt nach dem dritten Auswärtssieg nacheinander so gut wie sicher hat. Leverkusen dagegen verlor trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Amine Adli (28.) erstmals seit 14 Pflichtspielen wieder und offenbarte vor dem Kracher im Europapokal beim italienischen Spitzenklub am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) einige ungewohnte Schwächen.

In einem von Beginn an hitzigen und intensiven Duell stemmte sich der FC vehement gegen die spielerisch und technisch überlegenen Leverkusener, bei denen der von Oberschenkelproblemen genesene Weltmeister Exequiel Palacios zunächst auf der Bank saß. Und das hinterließ Eindruck: Selke behauptete sich zunächst bei einem Zweikampf im Leverkusener Strafraum und verwandelte schließlich die Flanke von Florian Kainz stark per Kopf.