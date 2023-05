Matthäus: Einzig der FC Bayern hat richtig Druck

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nur Bayern München mental gefordert. Er müsse sagen, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne, "dass für mich einzig und allein der FC Bayern richtigen Druck hat. Denn nur sie müssen Deutscher Meister werden und nicht Borussia Dortmund."

Drei Spieltage vor Schluss führt der FC Bayern die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem BVB an. Bei den Münchnern werde "die ohnehin große Unruhe noch viel größer werden, wenn sie nicht Meister werden", schrieb Matthäus: "Bei Dortmund wird das nicht der Fall sein."

Beim Auswärtssieg in Bremen (2:1) habe der Rekordmeister "wieder nicht geglänzt und sich spielerisch sehr schwer getan. Es ist wie schon die ganze Zeit ziemlich wacklig, was sie auf dem Rasen bieten", schrieb der frühere Bayern-Star weiter.

Im Weserstadion hatte Trainer Thomas Tuchel erneut auf Thomas Müller in der Startelf verzichtet. Dass der Routinier aber deshalb schlechte Stimmung verbreitet, schließt Matthäus aus. Müller werde "bis zum Ende der Saison keine negativen Aussagen tätigen", meint der Weltfußballer von 1991.

"Er will deutscher Meister werden und weiß, dass es nach den unendlich vielen negativen Themen nicht noch mehr Unruhe braucht", schrieb Matthäus und führte aus: "Dafür ist er viel zu intelligent. Hinzu kommt, dass kein Spieler diesen Klub so liebt wie er, und deshalb wird er auch in seiner jetzigen Rolle alles für die Schale tun."