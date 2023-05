Niederlage gegen Leipzig: Bayern patzt im Titelkampf

Die Bundesliga bekommt ihr Meisterfinale - und Bayern München hat die Schale nicht mehr in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Topspiel RB Leipzig mit 1:3 (1:0) und könnte die Tabellenführung am Sonntagabend verlieren. Noch beträgt der Vorsprung auf den Rivalen Borussia Dortmund, der dann beim FC Augsburg antritt, aber einen Punkt.

Um die Meisterschaft kommt es am 34. Spieltag so oder so zum Fernduell: Die Bayern müssen in Köln ran, der BVB gegen Mainz.