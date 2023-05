Tor in der Nachspielzeit: Schalke springt ans rettende Ufer

Mit dem Rücken zur Wand ans rettende Ufer: Die leidenschaftlichen Abstiegskämpfer von Schalke 04 haben in höchster Not das nächste Last-Minute-Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach der späten Wiederauferstehung gegen Bremen legten die Königsblauen durch das immens wichtige 3:2 (1:0) beim Europacup-Kandidaten FSV Mainz 05 im Tabellenkeller vor und sprangen zumindest für eine Nacht auf Rang 14.

Marius Bülter (26., 90.+12, Foulelfmeter) und Tom Krauß (60.) trafen zum verdienten Schalker Sieg, dem 700. in der Bundesliga - doch das Bangen geht weiter. Die Konkurrenz kann am Samstag zurückschlagen, dazu hat das Team von Trainer Thomas Reis ein hammerhartes Restprogramm mit Auswärtsspielen bei Bayern München und RB Leipzig. Für die Mainzer Europa-Ambitionen waren die Treffer von Leandro Barreiro (53.) und Aaron Martin (70.) zu wenig.

Das Umbiegen des Rückstands in der Vorwoche (2:1) habe "neue Kräfte freigesetzt", betonte Reis, der Sepp van den Berg und Cedric Brunner als frischen Abwehrkräften in der Startelf vertraute. Es gehe für Schalke "um sehr, sehr viel", warnte FSV-Coach Bo Svensson: "Die kämpfen um ihr Leben in der Liga."