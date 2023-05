Tuchel: „Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll“

Die ersten 30 Minuten seien noch "okay" gewesen, sagte Tuchel, in der zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft jedoch "ohne Not komplett schlampig" geworden. Besonders der Konter zum Ausgleich durch Konrad Laimer stieß Tuchel sauer auf. "Der eine zieht den Kopf ein, der andere will den Gegner überlupfen. Du musst dein Verhalten anpassen! Das geht nicht!", polterte er bei Sky: "Wenn du in New York über die Straße gehst, ist das was anderes, als wenn du hier in Bogenhausen über die Straße gehst. Du musst dich der Situation anpassen - sonst wirst du überfahren."