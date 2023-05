Tuchel spielt Thema Kolo Muani herunter

Thomas Tuchel hat die Spekulationen um einen möglichen Transfer des Frankfurter Stürmers Randal Kolo Muani zu Bayern München erst einmal heruntergespielt. „Ich will und kann es nicht bestätigen. Es ist im Moment kein Thema“, sagte der Trainer am Freitag auf die Frage, ob Kolo Muani „Transferziel“ des Rekordmeisters sei.

Spekuliert wurde in den letzten Wochen zudem über Victor Osimhen (24/SSC Neapel) und Englands Kapitän Harry Kane (29). Am Torjäger von Tottenham Hotspur soll das Interesse der Münchner inzwischen allerdings ebenso abgekühlt sein wie am ehemaligen Wolfsburger Osimhen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus brachte bei Bild den Stuttgarter Serhou Guirassy ins Spiel.