Bundesliga-Transfers 2023/24: Bayern-Star kehrt zurück - Alle fixen Sommer-Transfers

Am 1. Juli 2023 öffnet das Transferfenster für die Bundesliga. Dann können bis zum 1. September Spieler unter Vertrag genommen werden. Viele Wechsel sind aber schon in trockenen Tüchern.

Einen weiteren Neuzugang gibt es beim FC Bayern am Freitagabend nicht zu vermelden, aber immerhin einen Rückkehrer, der in seinem halben Jahr bei Manchester United auf sich aufmerksam gemacht hat: Marcel Sabitzer. Das Leihgeschäft zwischen United und dem FCB endet fristgemäß am 30. Juni, die Red Devils verkündeten den Abgang des 29-jährigen Österreichers am Abend offiziell.