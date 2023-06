BVB News: Bleibt Dortmunds Lustlos-Talent in Italien? - Alle Transfers, Gerüchte & Updates im Ticker

Der BVB hat eine dramatische Saison hinter sich und verliert mit Jude Bellingham einen wichtigen Leistungsträger . Trotzdem will Schwarz-Gelb nach dem verpassten Meistertitel wieder angreifen. Im SPORT1 -Ticker gibt es alle Informationen rund um die Dortmunder.

Vor allem auf dem Transfermarkt könnte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zu Borussia Dortmund im Überblick

+++ Top-Thema: Bleibt Lustlos-Talent in Italien? (06.29 Uhr) +++

Jayden Braaf hat wohl keine Zukunft mehr in Dortmund und wird in Italien bleiben.

Der U23-Profi war im Sommer 2022 ablösefrei von Manchester City zum BVB gewechselt, enttäuschte aber komplett. Der Offensivspieler kam nicht über sieben Spiele bei der U23 hinaus und fiel eher durch Null-Bock-Auftritte auf . Auch im Trainingslager der U23 in Belek machte er keinen allzu guten Eindruck.

Daher ging es im Winter auf Leihbasis zu Hellas Verona. Seine Bilanz dort liest sich mit sechs Einsätzen (nur zwei in der Startelf) dürftig, dennoch soll Braaf laut Sky -Transferexperte Gianluca Di Marzio und den Ruhr Nachrichten in Verona bleiben.

+++ 20.22 Uhr: Verlängert Can beim BVB? +++

Bleibt Emre Can dem BVB erhalten?

In Dortmund steht Can seit 2020 unter Vertrag, sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2024 aus. Das türkische Medium Cumhuriyet brachte vergangene Woche einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul ins Gespräch.

+++ 11.05 Uhr: BVB klärt offenbar wichtige Personalie +++

Borussia Dortmund wird offenbar auch in der kommenden Spielzeit auf Armin Reutershahn als Mitglied des Trainerteams vertrauen.

Reutershahn war in der vergangenen Winterpause als zweiter Assistent neben Sebastian Geppert verpflichtet worden und hatte die Nachfolge von Peter Hermann angetreten, der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war.

+++ 12.47 Uhr: Trotz Fan-Protest! Weg für Nmecha frei? +++

Trotz massiver Fan-Proteste scheint Borussia Dortmund weiter an einer Verpflichtung von Felix Nmecha interessiert zu sein.

Der 22-Jährige habe in einem Gespräch Bedenken bezüglich fragwürdiger Einstellungen gegenüber Homosexuellen und Transpersonen ausräumen können, berichteten die WAZ und die Ruhr Nachrichten am Montag übereinstimmend.

Nmecha könnte den an Real Madrid verkauften Mittelfeldstrategen Jude Bellingham ersetzen. Er soll etwa 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Vor der BVB-Geschäftsstelle an der B1 war am Montag allerdings ein viele Meter langes Banner platziert: „Null Toleranz für Intoleranz! Werte sind nicht verhandelbar!“