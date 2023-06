Perfekt! SC Freiburg reagiert auf Flekken-Abschied

Wie die Breisgauer mitteilten, kommt Florian Müller vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Der 25-Jährige dürfte sich damit in der kommenden Saison mit U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu um die Rolle als Nummer eins streiten. Müller hatte bereits in der Saison 2020/21 für den Sport-Club gespielt, über die künftige Vertragslaufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

"Wir haben Florian in seiner Zeit bei uns als sportlich überzeugenden Torhüter und tollen Menschen kennen- und schätzen gelernt", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Flo hat eine sehr gute sportliche Basis und dazu noch Steigerungspotenzial - das ist eine tolle Kombination." Der SC habe nun ein "starkes Torwart-Team am Start". Er freue sich "auf den Konkurrenzkampf in Freiburg", ergänzte Müller.