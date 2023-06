Transfermarkt: Köln verleiht Sturmtalent

Der 1. FC Köln gibt seinen Nachwuchsstürmer Tim Lemperle an die SpVgg Greuther Fürth ab. Der 21-Jährige wechselt für eine Saison per Leihe in die 2. Fußball-Bundesliga und soll dort Spielpraxis sammeln, das teilten beide Klubs am Freitag mit. Der Vertrag des zweimaligen U21-Nationalspielers in Köln läuft noch bis 2025.