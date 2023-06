Nach verpasstem Titel: Brandt spürt "bestimmte Motivation"

Julian Brandt will aus der dramatisch verspielten Meisterschaft mit Borussia Dortmund zusätzliche Motivation ziehen. "So leer die Gesichter in der Kabine danach waren, so sprachlos ein jeder von uns auch war, jetzt ist da eine ganz bestimmte Motivation", sagte der Fußball-Nationalspieler im Interview mit der Welt am Sonntag.