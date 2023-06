Perfekt: Dahoud wechselt nach Brighton

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud setzt seine Karriere nach dem Abschied von Borussia Dortmund wie erwartet in England fort. Der 27-Jährige schließt sich Brighton & Hove Albion an, das bestätigte der Klub aus der Premier League am Freitag. Dahoud wechselt ablösefrei und erhält bei den Seagulls einen Vierjahresvertrag.