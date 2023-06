Transfers: Stuttgart zieht Rückkaufoption

Der Kroate kam 2020 aus der Oberliga zum VfB und absolvierte 2021 sein einziges Bundesligaspiel. In St. Gallen kam er zu 52 Pflichtspielen und erzielte vier Tore.

In der abgelaufenen Saison verhinderte der VfB erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Abstieg in die 2. Liga.