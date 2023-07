Bis 2026: Köln verlängert mit Hübers

Der 1. FC Köln hat vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden. Abwehrchef Timo Hübers (26) verlängert seinen Vertrag vorzeitig und steht nun bis 2026 in Diensten des Klubs, das teilte der FC am Donnerstag mit. Der Innenverteidiger war im Sommer 2021 von Hannover 96 nach Köln gekommen.