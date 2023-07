BVB: Das harte Jahr eines BVB-Juwels | Transfers, Gerüchte & News zum BVB im Ticker

Wo geht die Reise von Borussia Dortmund hin?

Der BVB hat eine dramatische Saison hinter sich und verliert mit Jude Bellingham einen wichtigen Leistungsträger. Trotzdem will Schwarz-Gelb nach dem verpassten Meistertitel wieder angreifen. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Informationen rund um die Dortmunder.

Vor allem auf dem Transfermarkt könnte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

+++ Top-Thema: Das harte Jahr von Moukoko (19.36 Uhr) +++

Es ist aktuell keine einfache Zeit für Youssoufa Moukoko.

Der BVB-Youngster erspielte sich in der Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison einen Stammplatz bei Edin Terzic, verlor diesen in der Rückrunde aber wieder.

Zudem wurde der 18-Jährige einmal mehr von Verletzungen aus der Bahn geworfen - so auch bei der enttäuschenden U21-EM. Auch die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt nicht optimal.

+++ 8.36 Uhr: Kehl kündigt BVB-Transfers an (8.36 Uhr) +++

Borussia Dortmund will für den nächsten Anlauf auf den Meistertitel in der Bundesliga weitere Sommertransfers tätigen.

„Ja, wir werden noch was tun, auf der einen oder anderen Position. Wir beobachten den Markt und machen uns sehr, sehr viele Gedanken, wie die Profile am Ende aussehen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der Verein verfolge auch nach dem Verkauf von Jude Bellingham zu Real Madrid einen „geplanten Prozess mit klarer Idee und klarer Struktur - von daher braucht sich keiner Sorgen zu machen: Wir werden eine sehr, sehr gute Mannschaft haben.“

Freitag, 7. Juli

+++ 18.49 Uhr: Bellingham erzählt Beckham-Anekdote +++

Mit seinem Wechsel zu Real Madrid tritt Jude Bellingham in die Fußstapfen von England-Legende David Beckham.

Nun hat der Ex-BVB-Star verraten, dass der Besitzer von Inter Miami ihm eine Privatnachricht geschrieben hat.

+++ 12.51 Uhr: Kehl: Süle hat Flick-Kritik „verstanden“ +++

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle arbeitet nach der Kritik von Bundestrainer Hansi Flick bei Borussia Dortmund angeblich hart wie noch nie. „Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag. „Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, wird er noch viel, viel besser werden.“

 00:49 BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich zum Fitnesszustand von Niklas Süle

Flick hatte Süle nicht für die jüngsten Länderspiele nominiert und in einem FAZ-Interview gesagt, der Innenverteidiger schöpfe sein Potenzial nicht aus. „Wir kennen Niklas über ein Jahr, ich glaube, dass er eine Reaktion zeigen wird“, sagte Kehl. „Er hat das verstanden. Er ist gerne Nationalspieler, er weiß, dass er dafür gute Leistungen bei uns bringen muss.“

Die Nationalmannschaft kommt im September wieder zusammen, auf dem Programm stehen Länderspiele gegen Japan (9.9., Wolfsburg) und den WM-Zweiten Frankreich (12.9., Dortmund).

+++ 12.48 Uhr: Keine schnelle Entscheidung über Reus-Nachfolger +++

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sieht den Schlüssel für den langersehnten Sturz des Dauermeisters in der Konstanz. „Wir müssen auf hohem Niveau performen, um Bayern München anzugreifen, um in die Situation zu kommen, in die wir uns zuletzt gebracht haben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande des Trainings am Freitag.

Er erklärte: „Ich bin zuversichtlich, wenn wir das über zwei Halbserien schaffen würden, dass wir genauso nah wieder rankommen und dann vielleicht diesen letzten Schritt, der uns gefehlt hat, gehen wollen.“ Allerdings sei es auch angesichts der laufenden Kaderplanung zu früh, um klare Ziele zu benennen. „Wir wollen schauen, wie sich unser Kader verändert, wie die Situation in der Liga ist“, sagte Kehl: „Es wird einen Favoriten geben, den wir alle kennen.“

In der Kapitänsfrage wird es keine schnelle Entscheidung geben. Marco Reus hatte das Amt am Donnerstag nach fünf Jahren niedergelegt. „Wir haben einige Kandidaten im Kopf. Am Ende werden wir die richtige Wahl finden“, sagte Kehl.

+++ 11.46 Uhr: Schulz doch weiter beim BVB? +++

Roger Wittmann, Berater von BVB-Verteidiger Nico Schulz, hat eine Weiterbeschäftigung seines Klienten bei den Schwarz-Gelben offengelassen.

„Ich bin ja kein Hellseher. Ich weiß ja nicht, was die Gespräche mit den anderen Vereinen bringen. Kommt es zu keiner Einigung, dann kehrt er zum BVB zurück“, erklärte Wittmann bei den Ruhrnachrichten.

Er und Schulz seien in Gesprächen „mit anderen Klubs, damit wir für den Spieler eine vernünftige Lösung finden“.

Der 30-Jährige war 2019 von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem kam er auf magere 40 Bundesliga-Einsätze. Vergangene Saison stand Schulz kein einziges Mal auf dem Platz.

Der BVB will den ehemaligen deutschen Nationalspieler unbedingt von der Gehaltliste streichen. Schulz‘ Vertrag läuft bis Sommer 2024.

Ob die Borussen eine Abfindung zu zahlen bereit wären, ließ Wittmann unbeantwortet: „Zu solchen Angeboten oder Vertragsinhalten äußere ich mich nicht“, sagte der 63-Jährige.

+++ 10.45 Uhr: Dortmund-Profi mit Meister-Ansage +++

Salih Özcan sieht im Meisterschafts-Drama der vergangenen Spielzeit eine zusätzliche Motivation für Borussia Dortmund.

„Die Bayern werden wohl ihre Lehren aus der Saison ziehen, aber wir wissen auch, welche große Qualität auch wir haben. Deshalb bleibt die Meisterschaft weiterhin das Ziel, wir wollen endlich den Titel holen. Und das ist möglich“, sagte der BVB-Profi dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Die Dortmunder hatten als Tabellenführer am 34. Spieltag die Meisterschaft noch verspielt, der Münchner Rekordmeister feierte seinen elften Bundesliga-Titel in Folge.

Nach dieser turbulenten Spielzeit müsse sich jedoch auch der FC Bayern „erst mal wieder finden“, bekräftigte Özcan: „Klar, viele werden jetzt sagen, dass die Bayern ohnehin erneut Meister werden. Doch das muss eher zusätzlicher Ansporn für uns sein.“

An eine langweilige Saison glaubt der 25-Jährige deshalb nicht. „Natürlich haben wir mit Jude und Raphaël Guerreiro zwei exzellente Spieler verloren, doch ich vertraue bei der Kaderplanung absolut unseren Verantwortlichen. Die Liga ist in der Spitze allgemein enger zusammengerückt“, sagte Özcan.

+++ 10.27 Uhr: Torwart-Entscheidung beim BVB +++

Bundesligist Borussia Dortmund setzt weiter auf seinen Ersatztorhüter Alex Meyer.

Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Vize-Meister einer Vereinsmitteilung von Freitag zufolge vorzeitig bis 2025. Nummer eins der Dortmunder ist der Schweizer Nationaltorwart Gregor Kobel.

„Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter. Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

In der vergangenen Saison war Meyer siebenmal in der Liga für Kobel eingesprungen.

Donnerstag, 6. Juli

+++ 18.10 Uhr: Reus trifft emotionale BVB-Entscheidung +++

Marco Reus hat nach fünf Jahren sein Amt als BVB-Kapitän niedergelegt. Wie der Offensiv-Star in einem Statement mitteilte, wolle er sein Amt einem neuen Führungsspieler zur Verfügung stellen.

„Ich hatte im Urlaub sehr, sehr lange Zeit, nachzudenken. Und ich habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben. Ich habe gestern Edin Terzic und Sebastian Kehl darüber informiert“, erklärte der 34-Jährige emotional.

+++ 14.01 Uhr: Moukoko beim BVB-Auftakt dabei +++

Nach der Sommerpause startet bei den Bundesliga-Klubs allmählich wieder die Vorbereitung auf die kommende Saison. So auch beim BVB, der neben Neuzugang Felix Nmecha auch einen Überraschungsgast begrüßen durfte.

Denn während zahlreiche Nationalspieler noch in ihrem Sonderurlaub weilten, war Youssoufa Moukoko beim Leistungstest am Mittwoch schon wieder dabei - obwohl ihm auch eine Pause zugestanden hätte.

Der 18-Jährige war in den vergangenen Wochen bei der U21-EM in Georgien und Rumänien, wo er mit dem DFB-Team bereits blamabel in den Gruppenphase ausschied.

+++ 9.59 Uhr: BVB stellt Transfer-Flop frei +++

Am Mittwoch fand auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund die Leistungsdiagnostik statt. Der frühere Nationalspieler und Wechselkandidat Nico Schulz fehlte allerdings. Wie kicker und Sky melden, soll der Verein den 30-Jährigen freigestellt haben, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen.

Mittwoch, 5. Juli

+++ 13.21 Uhr: Dortmund holt Schmelzer zurück +++

Marcel Schmelzer ist zurück!

Der 35-Jährige kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende zum BVB zurück - allerdings nicht als Spieler. SPORT1 berichtete schon in der Vergangenheit über Dortmunds Zukunftspläne mit Schmelzer, nun ist alles perfekt.

+++ 10.23 Uhr: Trotz Konkurrenz - BVB holt Top-Talent +++

Borussia Dortmund freut sich über die unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von Ousmane Diallo.

Dienstag, 4. Juli

+++ 23.43 Uhr: Vom BVB-Flop zum Triple-Helden +++

Für Sergio Gómez, der einst für Schwarz-Gelb auflief, war der Schritt zu Manchester City ein ertragreicher. Der Spanier holte mit den Skyblues das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal.

+++ 11.43 Uhr: BVB-Fans ärgern sich über Nmecha-Transfer +++

Der Neu-Nationalspieler ist unter den Anhängern der Schwarzgelben umstritten, weil er sich in der Vergangenheit mehrmals homophob und queerfeindlich geäußert hatte. Trotz einer klärenden Aussprache mit den BVB-Bossen herrscht rund um die Personalie weiter Unruhe.

Das zeigen auch die Kommentare der BVB-Fans nach Bekanntgabe des Transfers. Während einige die Verpflichtung positiv bewerten, äußern sich andere kritisch zu dem Wechsel. SPORT1 hat User-Reaktionen gesammelt.

Montag, 3. Juli

+++ 19.45 Uhr: Erster großer BVB-Deal da! +++

Die Einigung zwischen Felix Nmecha, dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund war bereits am Wochenende an die Öffentlichkeit gelangt. Jetzt hat der BVB den Transfer offiziell eingetütet und den Nationalspieler präsentiert.

Die Ablöse für den 22-Jährigen soll bei rund 30 Millionen Euro inklusive Boni liegen. Nmecha, der einen Vertrag bis 2028 erhält, ist damit in den Top Fünf der teuersten BVB-Transfers der Vereinsgeschichte zu finden. Nmecha, der in die Fußstapfen von Jude Bellingham tritt, ist bei den schwarzgelben Fans durch queerfeindliche Aussagen in Verruf geraten.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert sich in der Vereinsmitteilung zu diesem Streitthema mit klaren Worten.

+++ 18.35 Uhr: Abwehr-Juwel vor Abprung nach England +++

Wirklich überzeugt hat Soumaïla Coulibaly seit seinem Wechsel von Paris St. Germain nicht bei Borussia Dortmund. Nun soll der 19-Jährige wohl Richtung Premier League abwandern.

Der Innenverteidiger, vor zwei Jahren als hochveranlagtes Talent von Paris St. Germain zu Borussia Dortmund gewechselt, steht anscheinend vor dem Sprung auf die Insel. Dies berichten die Bild sowie Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Dem BVB winkt demnach ein sattes Transferplus. Premier-League-Aufsteiger FC Burnley ist mit den BVB-Verantwortlichen in Gesprächen um ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht. Das Gesamtpaket des Deals würde der Borussia rund 15 Millionen Euro einbringen.

Der französische U20-Nationalspieler war vor zwei Jahren ablösefrei von Paris nach Dortmund gekommen und hatte seitdem nur zweimal für die Profis gespielt.

+++ 9.51 Uhr: Will Dortmund Sancho zurück? +++

Das wäre ein Hammer!

Einem englischen Medienbericht zufolge ist der BVB an einer Rückholaktion von Offensiv-Star Jadon Sancho interessiert. Dem Daily Star zufolge soll der Vizemeister Sancho-Klub Manchester United ein Leihangebot für den englischen Nationalspieler unterbreitet haben.

Die Red Devils sollen dieses allerdings umgehend abgelehnt haben. Sie wollen den Flügelstürmer wenn überhaupt nur verkaufen, heißt es in dem Bericht.

Also Ablöseforderung soll das Team von Trainer Erik ten Hag rund 52 Millionen Euro aufrufen.

Sancho war 2021 für 85 Millionen von den Dortmundern ans Old Trafford gewechselt. Für die Schwarz-Gelben hatte er in 137 Pflichtspielen 50 Tore erzielt und 64 Tore vorbereitet.

Bei United konnte er die sehr hohen Erwartungen in seinen ersten beiden Jahren nicht erfüllen (79 Spiele, 12 Tore und 6 Assists). Anfang des Jahres plagten ihn körperliche und mentale Probleme. Auch bei der WM in Katar war er nicht dabei.

SPORT1 hatte bereits im Mai berichtet, dass sich Sancho eine Rückkehr nach Dortmund gut vorstellen kann.

+++ 8.35 Uhr: Top-Talent verlässt Dortmund nach nur einem Jahr +++

Das Missverständnis hat ein Ende!

Hellas Verona verpflichtet den Niederländer nach abgeschlossener Leihe per Kaufoption. Braaf wechselte zur Saison 2022/23 als großes Talent ablösefrei von Manchester City zum BVB und unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Der Niederländer sollte in die Fußstapfen von Jadon Sancho und Jamie Bynoe-Gittens treten, die den Sprung von den Skyblues ins Ruhrgebiet gewagt hatten und sich dann schnell als wichtige Spieler im Profikader etablierten.

Sonntag. 2. Juli

+++ 19.09 Uhr: Heikler BVB-Transfer vor Abschluss +++

Der Deal ist auf der Zielgeraden, es fehlen nur noch die letzten Details: Nationalspieler Felix Nmecha wird zu Borussia Dortmund wechseln.

Nach SPORT1-Informationen haben der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund eine Einigung über einen Transfer erzielt. Sky und Ruhrnachrichten hatten zuerst berichtet.

Der Wechsel soll kommende Woche über die Bühne gehen. Wie SPORT1 erfuhr, wird Nmecha einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablöse soll bei 30 Millionen inklusive Boni liegen.

Samstag, 1. Juli

+++ 22.49 Uhr: BVB-Neuzugang folgt zwei Legenden +++

Mit Ramy Bensebaini hat Borussia Dortmund erst einen Neuzugang präsentiert. Nun ist bereits klar, welches Trikot der Algier künftig tragen wird.

Der 28 Jahre alte Verteidiger, der von Borussia Mönchengladbach ablösefrei verpflichtet wurde, läuft in der kommenden Saison mit der Rückennummer 5 auf.

+++ 13.45 Uhr: Dortmund-Flop geht nach Italien +++

Für Marin Pongracic ist das Kapitel Bundesliga endgültig geschlossen.

Der 25-Jährige wurde bereits in der vergangenen Saison vom VfL Wolfsburg an den italienischen Erstligisten US Lecce verliehen und bleibt nun dauerhaft dort.

Neben den 23 Partien, die Pongracic für die Niedersachsen auf dem Rasen stand, zog der Innenverteidiger die Aufmerksamkeit auch bei einer knapp einjährigen Leihe zu Borussia Dortmund auf sich.

Mit einem verblüffend offenen Interview hatte Pongracic während dieser BVB-Zeit für Unmut bei den Verantwortlichen gesorgt. Unter anderem plauderte der Kroate Interna zum Gesundheitszustand von Erling Haaland und Mats Hummels aus.

