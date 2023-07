BVB News: Wird Dortmund de Top-Verdiener los? - Alle Transfers, Gerüchte & Updates im Ticker

Wo geht die Reise von Borussia Dortmund hin?

Der BVB hat eine dramatische Saison hinter sich und verliert mit Jude Bellingham einen wichtigen Leistungsträger. Trotzdem will Schwarz-Gelb nach dem verpassten Meistertitel wieder angreifen. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Informationen rund um die Dortmunder.

Vor allem auf dem Transfermarkt könnte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zu Borussia Dortmund im Überblick

Top-Thema: Schulz für Gespräche freigestellt (19.34 Uhr)

Dortmund holt Schmelzer zurück (13.21 Uhr)

Trotz Konkurrenz: BVB holt Top-Talent (10.23 Uhr)

+++ Top-Meldung: Schulz für Gespräche freigestellt (19.34 Uhr) +++

Am Mittwoch fand auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund die Leistungsdiagnostik statt. Der frühere Nationalspieler und Wechselkandidat Nico Schulz fehlte allerdings. Wie kicker und Sky melden, soll der Verein den 30-Jährigen freigestellt haben, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen.

Für den BVB stand der gebürtige Berliner in der Bundesliga nur 40 Mal auf dem Platz und erzielte dabei ein einziges Tor. Bis 2024 steht Schulz jedoch noch in Dortmund unter Vertrag und kostet den Verein jährlich 5,5 Millionen Euro. Um ihn von der Gehaltsliste streichen zu können, würden die Verantwortlichen den 30-Jährigen laut Bild in diesem Sommer sogar ablösefrei ziehen lassen.

+++ Top-Thema: Dortmund holt Schmelzer zurück (13.21 Uhr)+++

Marcel Schmelzer ist zurück!

Der 35-Jährige kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende zum BVB zurück - allerdings nicht als Spieler. SPORT1 berichtete schon in der Vergangenheit über Dortmunds Zukunftspläne mit Schmelzer, nun ist alles perfekt.

Schmelzer wird zukünftig im Nachwuchs-Leistungs-Zentrum aktiv sein. Welche Rolle er dort spielt, erfahrt ihr hier.

+++ 10.23 Uhr: Trotz Konkurrenz - BVB holt Top-Talent +++

Borussia Dortmund freut sich über die unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von Ousmane Diallo.

Der BVB setzte sich im Werben um das 16-jährige Toptalent von Deportivo Alavés gegen zahlreiche große Konkurrenten durch - unter anderem der FC Bayern soll interessiert gewesen sein. (Hier geht‘s zur Meldung)

Dienstag, 4. Juli

+++ 23.43 Uhr: Vom BVB-Flop zum Triple-Helden +++

Für Sergio Gómez, der einst für Schwarz-Gelb auflief, war der Schritt zu Manchester City ein ertragreicher. Der Spanier holte mit den Skyblues das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal.

Doch wie groß war sein Anteil daran? Und wie geht es für den Mittelfeldspieler weiter? Das lesen Sie HIER.

+++ 11.43 Uhr: BVB-Fans ärgern sich über Nmecha-Transfer (11.43 Uhr)+++

Der Neu-Nationalspieler ist unter den Anhängern der Schwarzgelben umstritten, weil er sich in der Vergangenheit mehrmals homophob und queerfeindlich geäußert hatte. Trotz einer klärenden Aussprache mit den BVB-Bossen herrscht rund um die Personalie weiter Unruhe.

Das zeigen auch die Kommentare der BVB-Fans nach Bekanntgabe des Transfers. Während einige die Verpflichtung positiv bewerten, äußern sich andere kritisch zu dem Wechsel. SPORT1 hat User-Reaktionen gesammelt.

Montag, 3. Juli

+++ 19.45 Uhr: Erster großer BVB-Deal da! +++

Die Einigung zwischen Felix Nmecha, dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund war bereits am Wochenende an die Öffentlichkeit gelangt. Jetzt hat der BVB den Transfer offiziell eingetütet und den Nationalspieler präsentiert.

Die Ablöse für den 22-Jährigen soll bei rund 30 Millionen Euro inklusive Boni liegen. Nmecha, der einen Vertrag bis 2028 erhält, ist damit in den Top Fünf der teuersten BVB-Transfers der Vereinsgeschichte zu finden. Nmecha, der in die Fußstapfen von Jude Bellingham tritt, ist bei den schwarzgelben Fans durch queerfeindliche Aussagen in Verruf geraten.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert sich in der Vereinsmitteilung zu diesem Streitthema mit klaren Worten.

+++ 18.35 Uhr: Abwehr-Juwel vor Abprung nach England +++

Wirklich überzeugt hat Soumaïla Coulibaly seit seinem Wechsel von Paris St. Germain nicht bei Borussia Dortmund. Nun soll der 19-Jährige wohl Richtung Premier League abwandern.

Der Innenverteidiger, vor zwei Jahren als hochveranlagtes Talent von Paris St. Germain zu Borussia Dortmund gewechselt, steht anscheinend vor dem Sprung auf die Insel. Dies berichten die Bild sowie Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Dem BVB winkt demnach ein sattes Transferplus. Premier-League-Aufsteiger FC Burnley ist mit den BVB-Verantwortlichen in Gesprächen um ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht. Das Gesamtpaket des Deals würde der Borussia rund 15 Millionen Euro einbringen.

Der französische U20-Nationalspieler war vor zwei Jahren ablösefrei von Paris nach Dortmund gekommen und hatte seitdem nur zweimal für die Profis gespielt.

+++ 9.51 Uhr: Will Dortmund Sancho zurück? +++

Das wäre ein Hammer!

Einem englischen Medienbericht zufolge ist der BVB an einer Rückholaktion von Offensiv-Star Jadon Sancho interessiert. Dem Daily Star zufolge soll der Vizemeister Sancho-Klub Manchester United ein Leihangebot für den englischen Nationalspieler unterbreitet haben.

Die Red Devils sollen dieses allerdings umgehend abgelehnt haben. Sie wollen den Flügelstürmer wenn überhaupt nur verkaufen, heißt es in dem Bericht.

Also Ablöseforderung soll das Team von Trainer Erik ten Hag rund 52 Millionen Euro aufrufen.

Sancho war 2021 für 85 Millionen von den Dortmundern ans Old Trafford gewechselt. Für die Schwarz-Gelben hatte er in 137 Pflichtspielen 50 Tore erzielt und 64 Tore vorbereitet.

Bei United konnte er die sehr hohen Erwartungen in seinen ersten beiden Jahren nicht erfüllen (79 Spiele, 12 Tore und 6 Assists). Anfang des Jahres plagten ihn körperliche und mentale Probleme. Auch bei der WM in Katar war er nicht dabei.

SPORT1 hatte bereits im Mai berichtet, dass sich Sancho eine Rückkehr nach Dortmund gut vorstellen kann.

+++ 8.35 Uhr: Top-Talent verlässt Dortmund nach nur einem Jahr +++

Das Missverständnis hat ein Ende!

Hellas Verona verpflichtet den Niederländer nach abgeschlossener Leihe per Kaufoption. Braaf wechselte zur Saison 2022/23 als großes Talent ablösefrei von Manchester City zum BVB und unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Der Niederländer sollte in die Fußstapfen von Jadon Sancho und Jamie Bynoe-Gittens treten, die den Sprung von den Skyblues ins Ruhrgebiet gewagt hatten und sich dann schnell als wichtige Spieler im Profikader etablierten.

Sonntag. 2. Juli

+++ 19.09 Uhr: Heikler BVB-Transfer vor Abschluss +++

Der Deal ist auf der Zielgeraden, es fehlen nur noch die letzten Details: Nationalspieler Felix Nmecha wird zu Borussia Dortmund wechseln.

Nach SPORT1-Informationen haben der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund eine Einigung über einen Transfer erzielt. Sky und Ruhrnachrichten hatten zuerst berichtet.

Der Wechsel soll kommende Woche über die Bühne gehen. Wie SPORT1 erfuhr, wird Nmecha einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablöse soll bei 30 Millionen inklusive Boni liegen.

Mehr dazu hier.

Samstag, 1. Juli

+++ 22.49 Uhr: BVB-Neuzugang folgt zwei Legenden +++

Mit Ramy Bensebaini hat Borussia Dortmund erst einen Neuzugang präsentiert. Nun ist bereits klar, welches Trikot der Algier künftig tragen wird.

Der 28 Jahre alte Verteidiger, der von Borussia Mönchengladbach ablösefrei verpflichtet wurde, läuft in der kommenden Saison mit der Rückennummer 5 auf.

Welche prominenten BVB-Spieler diese Zahl bereits trugen, lesen Sie hier.

+++ 13.45 Uhr: Dortmund-Flop geht nach Italien +++

Für Marin Pongracic ist das Kapitel Bundesliga endgültig geschlossen.

Der 25-Jährige wurde bereits in der vergangenen Saison vom VfL Wolfsburg an den italienischen Erstligisten US Lecce verliehen und bleibt nun dauerhaft dort.

Neben den 23 Partien, die Pongracic für die Niedersachsen auf dem Rasen stand, zog der Innenverteidiger die Aufmerksamkeit auch bei einer knapp einjährigen Leihe zu Borussia Dortmund auf sich.

Mit einem verblüffend offenen Interview hatte Pongracic während dieser BVB-Zeit für Unmut bei den Verantwortlichen gesorgt. Unter anderem plauderte der Kroate Interna zum Gesundheitszustand von Erling Haaland und Mats Hummels aus.

Freitag, 30. Juni

+++ 12.10 Uhr: Watzke-Zitate sorgen für Irritationen +++

Das war so offenbar nicht geplant.

BVB-Boss Watzke äußerte sich in der Süddeutschen Zeitung zu Felix Nmecha, der das Interesse der Dortmunder auf sich gezogen hat.

„Das ist ein ganz normaler Junge, ein normaler junger Fußballer.“ Nmecha sei „kein Typ, der innerhalb der Gruppe mit seinen Einstellungen oder seinem Verhalten für Unruhe sorgt“, betonte er.

Doch diese Zitate sorgten in Dortmund für Verstimmung. Denn sie waren offenbar nicht für die Veröffentlichung vorgesehen.

+++ 11.50 Uhr: BVB-Auftaktgegner steht fest +++

Die neue Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus!

Am Freitag gab die DFL die Spielpläne für die neue Saison der 1. und 2. Bundesliga heraus. Allerdings war dieser bereits vorher im Netz zu finden. Daher veröffentlichte die DFL den plan früher als eigentlich vorgesehen.

Auf wen Dortmund zum Start trifft, lesen Sie hier.

Donnerstag, 29. Juni

+++ 18.22 Uhr: BVB-Rekordtransfer geplatzt +++

Es schien alles auf einen rekordträchtigen Wechsel im Sommer hinaus zu laufen - doch jetzt kassiert Borussia Dortmund doch einen Korb.

Wunschspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam kommt nicht zum BVB. Nach SPORT1-Informationen nimmt Borussia Dortmund Abstand von einem Transfer des Mexikaners. Der Mittelfeld-Abräumer ist den Schwarzgelben dann doch zu teuer.

Wie SPORT1 erfuhr, soll vor allem Trainer Edin Terzic den Daumen gesenkt haben. Der Vizemeister will stattdessen weiterhin auf Emre Can setzen und dessen Vertrag (bis 2024) verlängern.

Mittwoch, 28. Juni

+++ 14:51 Uhr: Zwei BVB-Profis bei U23-Auftakt +++

Die U23 von Borussia Dortmund ist in die Vorbereitung gestartet.

Am Mittwoch begrüßte Jan Zimmermann 26 Feldspieler und vier Torhüter am Trainingsgelände in Dortmund. Mit dabei waren auch die beiden BVB-Profis Julien Duranville und Mateu Morey, die normalerweise Teil der ersten Mannschaft sind.

Duranville steht seit Januar bei den Borussen unter Vertrag, fehlte monatelang wegen eines Muskelteilabrisses. Beim Saisonabschluss gegen Mainz 05 spielte der 17-Jährige über 28 Minuten, sorgte für einigen Wirbel.

Morey war wegen einer Knie-OP fast die ganze vergangene Saison ausgefallen.

+++ 06.29 Uhr: Bleibt Lustlos-Talent in Italien? +++

Jayden Braaf hat wohl keine Zukunft mehr in Dortmund und wird in Italien bleiben.

Der U23-Profi war im Sommer 2022 ablösefrei von Manchester City zum BVB gewechselt, enttäuschte aber komplett. Der Offensivspieler kam nicht über sieben Spiele bei der U23 hinaus und fiel eher durch Null-Bock-Auftritte auf. Auch im Trainingslager der U23 in Belek machte er keinen allzu guten Eindruck.

Jayden Braaf (r.) bleibt wohl bei Hellas Verona

Daher ging es im Winter auf Leihbasis zu Hellas Verona. Seine Bilanz dort liest sich mit sechs Einsätzen (nur zwei in der Startelf) dürftig, dennoch soll Braaf laut Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzio und den Ruhr Nachrichten in Verona bleiben.

Laut der Zeitung sind allerdings noch Details zu klären, die Ablösesumme für den 20 Jahre alten Niederländer soll etwa eine Million Euro betragen.

Dienstag, 27. Juni

+++ 20.22 Uhr: Verlängert Can beim BVB? +++

Bleibt Emre Can dem BVB erhalten?

Nach Sky-Informationen soll der gebürtige Frankfurter zu einem Verbleib beim deutschen Vizemeister tendieren, müsste nach WAZ-Informationen jedoch im Falle einer Vertragsverlängerung womöglich Gehaltseinbuße hinnehmen.

In Dortmund steht Can seit 2020 unter Vertrag, sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2024 aus. Das türkische Medium Cumhuriyet brachte vergangene Woche einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul ins Gespräch.

Zuvor lief er auch für den FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, FC Liverpool und Juventus auf.

+++ 11.05 Uhr: BVB klärt offenbar wichtige Personalie +++

Borussia Dortmund wird offenbar auch in der kommenden Spielzeit auf Armin Reutershahn als Mitglied des Trainerteams vertrauen.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll der Ende Juni auslaufende Vertrag des Co-Trainers um ein Jahr verlängert werden. Eine Vereinsbestätigung des Bundesligisten gibt es noch nicht.

Reutershahn war in der vergangenen Winterpause als zweiter Assistent neben Sebastian Geppert verpflichtet worden und hatte die Nachfolge von Peter Hermann angetreten, der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war.

Dienstag, 27. Juni

+++ 12.47 Uhr: Trotz Fan-Protest! Weg für Nmecha frei? +++

Trotz massiver Fan-Proteste scheint Borussia Dortmund weiter an einer Verpflichtung von Felix Nmecha interessiert zu sein.

Der 22-Jährige habe in einem Gespräch Bedenken bezüglich fragwürdiger Einstellungen gegenüber Homosexuellen und Transpersonen ausräumen können, berichteten die WAZ und die Ruhr Nachrichten am Montag übereinstimmend.

Demnach haben BVB-Präsident Reinhard Lunow und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem Spieler des VfL Wolfsburg intensiv auf den Zahn gefühlt. Herausgekommen sei, dass Nmecha hinter dem Grundwertekodex der Dortmunder stehe.

Nmecha könnte den an Real Madrid verkauften Mittelfeldstrategen Jude Bellingham ersetzen. Er soll etwa 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Vor der BVB-Geschäftsstelle an der B1 war am Montag allerdings ein viele Meter langes Banner platziert: „Null Toleranz für Intoleranz! Werte sind nicht verhandelbar!“

Sonntag, 25. Juni

+++ 21:00 Uhr: Zukunft von Sturm-Talent offen +++

Verliert der BVB unter Umständen sein großes Sturm-Talent?

Julian Rijkhoff befindet sich derzeit zwischen den Stühlen. Bisher ist der 18-Jährige für die A-Junioren der Borussia aufgelaufen.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten möchte der Angreifer nun jedoch zur Bundesliga-Mannschaft aufsteigen. Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben sehen den Niederländer allerdings noch nicht so weit.

Dem Bericht zufolge laufen seit Wochen Gespräche zwischen Spieler, dessen Berater Dick van Burik und dem Verein. Ein Ergebnis haben sie bisher noch nicht hervorgebracht.

+++ 11.35 Uhr: Entscheidet sich Güler für den BVB? +++

Das türkischen Supertalent Arda Güler ist nicht erst seit seinem Traumtor beim Länderspiel gegen Wales bei den europäischen Topklubs heißbegehrt. Ein Wechsel des Fenerbahce-Juwels in diesem Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Wie sein Jugendtrainer, Erol Tokgözler, in einem Interview mit dem türkischen Sportradio Radyo Gol verriet, steht eine Transferentscheidung kurz bevor: „Ich habe vor zwei Tagen mit Arda Gülers Vater gesprochen. Die beiden sind gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen.“

Tokgözler fügte anschließend ein spannendes Detail hinzu: „Wie ich seinen Vater verstanden habe, wird er nach Deutschland wechseln. Es könnte Dortmund oder Leipzig sein.“

Laut Sky-Informationen soll Fenerbahce dem BVB für diesen Sommer jedoch bereits eine Absage erteilt haben. Neben Leipzig soll zudem noch AC Mailand im Rennen um den Offensivspieler sein.

Die Ablösesumme soll sich dabei auf 17,5 Millionen Euro belaufen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet hat, liegt Gülers Ausstiegsklausel bei ebenjener Summe. Sie ist am Ende der Saison angestiegen, nachdem der 18-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit mehr als 1500 Minuten gespielt hat.

In seinen bisherigen 51 Partien für Fenerbahce schoss der Angreifer neun Tore und gab zwölf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Samstag, 24. Juni

+++ 23.17 Uhr: Ist Àlvarez wirklich 35 Millionen wert? +++

Der BVB ist sich mit Edson Àlvarez weitgehend einig. Nun steht das zähe Ringen um die Ablöse mit Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat an.

Dortmunds früheres Diamantenauge ist nach dem Aus beim VfB Stuttgart inzwischen in Amsterdam als Technischer Direktor tätig.

Die Niederländer wollen nach SPORT1-Informationen über 40 Millionen Euro für den mexikanischen Mittelfeldspieler haben, Dortmund maximal 35 ausgeben. Auch diese Summe würde Àlvarez zum Rekordtransfer der Dortmunder machen.

Ist der Mexikaner das überhaupt wert? Hier geht‘s zum Artikel.

+++ 14.17 Uhr: Stadion-Projekt! BVB rüstet auf +++

Borussia Dortmund nimmt mächtig Geld in die Hand - und forciert seine Umbaumaßnahmen im Signal Iduna Park.

Wie die Ruhr Nachrichten vermelden, investiert der BVB erneut eine Millionensumme in sein Stadion, in dem bis zu 80.000 Fans logistisch mitunter nur unter schwierigen Umständen mit Getränken und Speisen versorgt werden können.

Deshalb soll dem Bericht zufolge nun an der Westtribüne ein Anbau für das Catering mit einer zentralen Küche und einem Kühllager erfolgen. Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern ist dabei ein unterkellerter und sich am Ende über vier Etagen erstreckender Trakt vorgesehen.

Die Kosten beziffern sich voraussichtlich auf mehr als zehn Millionen Euro.

+++ 12.27 Uhr: Dortmund vor Einigung mit Duo +++

Borussia Dortmund steht vor einer Einigung mit zwei Spielern. Die Verhandlungen mit den Klubs stehen aber noch aus - besonders in einem Fall droht ein zäher Poker.

Bei seinen zwei Wunschspielern Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) befindet sich der BVB in fortgeschrittenen Gesprächen.

Allerdings stehen die Verhandlungen mit den Vereinen noch aus - vor allem mit Wolfsburg könnte es ein zäher Poker werden. Mehr dazu hier!

Álvarez, der Dortmunds Königstransfer in diesem Sommer sein soll, ist kein Eins-zu-eins-Ersatz von Jude Bellingham. Denn Álvarez agiert defensiver und kann sowohl als Sechser als auch Innenverteidiger eingesetzt werden. Die große Stärke des Abräumers ist seine Mentalität.

Felix Nmecha steht bei Dortmund hoch im Kurs

Donnerstag, 22. Juni

+++ 12.41 Uhr: Schalke hängt BVB ab +++

Rein sportlich kann der FC Schalke 04 dem BVB schon länger nicht mehr das Wasser reichen. Doch in einem Punkt lassen die Königsblauen den großen Erzrivalen hinter sich: das vegane Essensangebot im Stadion.

Die Tierschutzorganisation PETA hat unlängst ihr Ranking über die abgelaufene Saison veröffentlicht - in der Schalke am Ende übrigens abgestiegen ist. Dort thront S04 an der Spitze, dem BVB bleibt wie auch im Meisterschaftsfinale mit den Bayern nur der zweite Rang.

PETA hatte die 18 Vereine nach einem Punktesystem bewertet und dabei bei den Vereinen selbst und den Caterern Informationen eingeholt. Wer ein größeres vegetarisches Angebot zu bieten hatte, bekam entsprechend mehr Punkte.

„Analog zur Punktevergabe in der Liga wurde für Snacks wie Pommes frites oder Bretzeln ein Punkt vergeben, für das Angebot höherwertiger veganer Gerichte wie Falafel-Wraps oder Nudelgerichte drei Punkte“, teilte die Organisation mit.

Am Ende fehlten dem BVB drei Punkte zu Platz eins.

Donnerstag, 22. Juni

+++ 12.41 Uhr: Neuer Job für Zorc +++

Michael Zorc hat ein Jahr nach seinem Abschied von Borussia Dortmund einen neuen Job angetreten.

Der langjährige Sportdirektor des BVB ist seit dem 1. Juni Aufsichtsrat beim IT-Dienstleister Adesso. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mit.

„Als Sponsor-Partner von Borussia Dortmund haben wir Michael Zorc als kompetenten und verantwortungsbewussten Sportmanager kennengelernt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende von Adesso, Volker Gruhn. Mit seiner Branchenkenntnis, seiner Managementerfahrung und seinem exzellenten Netzwerk sei Zorc „prädestiniert für diese Aufgabe.“

Der ehemalige Dortmund-Profi war seit 1998 im Management von Dortmund tätig, zunächst als Sportlicher Leiter (bis 2005), dann als Sportdirektor. In seine Ära bei Schwarz-Gelb fallen je drei Titel in der Meisterschaft und im DFB-Pokal.

Nach seinem Abschied im vergangenen Sommer wurde er von Sebastian Kehl ersetzt. Adesso ist der Jugend-Hauptsponsor von Borussia Dortmund.

Dienstag, 20. Juni

+++ 13:35 Uhr: Dortmund schließt Mega-Deal ab +++

Borussia Dortmund setzt die Zusammenarbeit mit einem langjährigen Partner fort und unterstreicht damit seine internationalen Vermarktungspläne. Gemeinsam mit dem Vermarkter Sportfive geht der BVB in Zukunft, genauer genommen bis 2031.

Der Fokus für Sportfive soll künftig noch stärker auf dem US-Markt der Borussia liegen, aber auch zwei weitere Felder der Schwarzgelben werden künftig vom weltweit vernetzten Unternehmen übernommen.

+++ 10.33 Uhr: BVB-Interesse an Chelsea-Youngster Gallagher +++

Wer ersetzt Jude Bellingham? Diese Frage beschäftigt Fans, Spieler und Verantwortliche bei Borussia Dortmund in diesem Sommer. Die Gespräche mit Nachfolgern laufen, Edson Álvarez als defensive Alternative für den England-Star zeichnet sich immer mehr ab.

Doch laut Sport Bild schaut der BVB weiterhin nach offensiveren Spielern für das zentrale Mittelfeld. Conor Gallagher vom FC Chelsea steht demnach auf der Liste des Vizemeisters. Der 23-jährige Engländer weist nicht nur wegen seiner Herkunft Parallelen zu Bellingham auf, sondern hat auch einen ähnlichen Spielstil.

Montag, 19. Juni

+++ 15.50 Uhr: BVB-Rückkehr? Gündogan wird deutlich +++

Spannende Aussagen von Ilkay Gündogan!

Der Nationalspieler hat sich vor dem anstehenden Länderspiel der DFB-Elf gegen Kolumbien zu seiner Zukunft geäußert und dabei auch zu den Gerüchten über eine mögliche BVB-Rückkehr Stellung genommen.

„Es gab Kontakt, so viel darf ich verraten. Nicht mit mir persönlich, aber mit Sebastian Kehl und meinem Berater“, erklärte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vor gut einer Woche mit Manchester City das Triple gewonnen hatte.

„Klar habe ich eine starke Verbindung zum BVB. Dass Gerüchte aufkommen, hat mich nicht überrascht“, betonte Gündogan, ergänzte aber auch: „Aber von der Wahrscheinlichkeit war es für mich nicht allzu hoch. Es war kein großes Thema für mich, in die Bundesliga zurückzukehren.“ (-> zur ausführlichen Meldung)

+++ 11.42 Uhr: BVB-Sechser zu Werder? +++

Rund um den BVB hält sich seit ein paar Tagen das Gerücht, dass Salih Özcan zu Werder Bremen wechseln könnte, da er zum Ende der Saison zumeist nur noch Reservist war.

Doch nach SPORT1-Informationen ist das zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema. „Mit seiner Debüt-Saison ist der Spieler absolut zufrieden“, sagt SPORT1-Chefreporter Patrick Berger.

Der 25 Jahre alte Sechser war im Sommer 2022 vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 36 Pflichtspiel-Einsätze und stand dabei 28 Mal in der Startelf.

+++ 10.23 Uhr: Stadion für BVB-Auftritt in erster Pokalrunde fix? +++

Am Sonntag bescherte Losfee Sarah Vogel dem BVB in der ersten Runde des DFB-Pokals den TSV Schott Mainz als Gegner.

Der Amateurklub ist gerade erst wieder in die Regionalliga Südwest (4. Liga) aufgestiegen. Da der eigene Sportplatz für die Partie gegen die Dortmunder keine Option ist, dürfte die Arena vom großen Nachbarn als Spielort herhalten.

„Wir werden wohl im Stadion von Mainz 05 spielen“, sagte Till Pleuger, Geschäftsführer und Manager zu den Ruhrnachrichten.

+++ 8.09 Uhr: BVB-Star glänzt im Nationaldress +++

Gio Reyna in Assist-Laune!

Beim Triumph der USA im Finale der Nations League gegen Kanada um Bayern-Star Alphonso Davies bereitete der Dortmunder beide Treffer zum 2:0-Sieg vor.