BVB-Talent erhält bittere Diagnose | Transfers, Gerüchte & News zum BVB im Ticker

Wo geht die Reise von Borussia Dortmund hin?

Der BVB hat eine dramatische Saison hinter sich und verliert mit Jude Bellingham einen wichtigen Leistungsträger. Trotzdem will Schwarz-Gelb nach dem verpassten Meistertitel wieder angreifen. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Informationen rund um die Dortmunder.

Vor allem auf dem Transfermarkt könnte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zu Borussia Dortmund im Überblick

Top-Thema: Bittere Diagnose für BVB-Talent (17.37 Uhr)

BVB-Talent in die Türkei? (Sa., 11.37 Uhr)

Loredana chauffiert Adeyemi (Fr., 13.39 Uhr)

+++ Top-Thema: Erneuter Rückschlag für BVB-Talent (17.37 Uhr) +++

Dennis Lütke-Frie will endlich auch bei den Senioren des BVB durchstarten. Doch eine erneute Verletzung wirft Dortmunds Talent zurück.

Nach einem Testspiel mit der U23 gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 erhielt er die bittere Diagnose: Mittelfußbruch.

„Einen schlechteren Start hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe im Scherz schon gesagt, ich bin verflucht“, sagte Lütke-Frie den Ruhr Nachrichten.

Sa., 15. Juli

+++ 11.37 Uhr: BVB-Talent in die Türkei? (11.37 Uhr) +++

Göktan Gürpüz steht offenbar vor einem Abschied vom BVB. Wie die Ruhrnachrichten berichten, zieht es den 20-Jährigen zum türkischen Topklub Trabzonspor.

Demnach befinde sich der Mittelfeldspieler, der 2016 vom Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 zu den Schwarzgelben kam, bereits auf dem Weg in die Türkei.

Der Vertrag des türkischen U21-Nationalspielers beim BVB läuft noch bis Sommer 2025.

Fr., 14. Juli

+++ 13.39 Uhr: Loredana chauffiert Adeyemi +++

Seit die Beziehung zwischen BVB-Profi Karim Adeyemi und Rapperin Loredana öffentlich ist, gibt es kaum einen Tag ohne weitere Stories oder Bilder von und mit den beiden Turteltauben.

Die Ruhrnachrichten haben nun Fotos veröffentlicht, auf denen die Rapperin Adeyemi zum BVB-Trainingsgelände in Brackel chauffiert.

+++ 12.17 Uhr: Modestes Wahrheit über sein Köln-Aus +++

Von der lebenden Kölner Vereinslegende zum Hassobjekt der Fans: Der ehemalige Effzeh-Stürmer Anthony Modeste hat sich nach seinem Vertragsende beim BVB ausführlich über seinen Wechsel von Köln nach Dortmund geäußert und dabei bisher unbekannte Details verraten.

+++ 12.15 Uhr: Das Ende von 333 Tagen Leidenszeit+++

Kaum jemand im Profifußball hat in den vergangenen Jahren derart viele Rückschläge erlebt wie Mateu Morey.

Der Verteidiger von Borussia Dortmund erlitt trotz seiner erst 23 Jahre zahlreiche schwere Knieverletzungen und war so beinahe permanent zum Zuschauen verdammt.

Donnerstag, 13. Juli

+++ Modeste bereut BVB-Wechsel nicht +++

Anthony Modeste hat auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurückgeblickt.

„Für mich war der Wechsel kein Fehler“, sagte der derzeit vereinslose Stürmer im Interview mit der Bild-Zeitung. Modeste war in der vergangenen Saison vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt, als dieser kurzfristigen Ersatz für den erkrankten Top-Zugang Sébastien Haller benötigte.

In Köln war der 35 Jahre alte Publikumsliebling und Stammspieler. Sein Jahr in Dortmund verbrachte er hauptsächlich auf der Ersatzbank.

Frust deswegen habe er keinen geschoben, betonte der Stürmer. „Ich habe trainiert, wie ein Startelf-Spieler und habe nie aufgegeben. Ich bin froh, dass ich die Champions League kennengelernt habe. Mit meinem verstorbenen Vater habe ich viel darüber gesprochen und ich bin mir sicher, dass er sich im Himmel für mich gefreut hat.“

Mittwoch, 12. Juli

+++ 19.02 Uhr: Kehl gibt Update zu Schulz und Meunier +++

Vor dem ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung gegen Oberligist Westfalia Rhynern in Hamm war BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky in Plauderlaune. SPORT1 fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.

Über Nico Schulz und Thomas Meunier, die noch abgegeben werden sollen: „Es gibt bei beiden noch keinen neuen Stand. Wir haben natürlich auch einen engen Austausch zu den Spielern, und die Situation ist bisschen unterschiedlich. Nico ist jetzt aktuell nicht da, weil er Gespräche führt. Thomas trainiert regelmäßig. Es sind noch unsere Spieler. Wir warten ab, wie sich diese Entwicklung noch abzeichnet.“

Über mögliche Transfers: „Ich glaube, grundsätzlich sind wir schon sehr gut aufgestellt, sowohl in der Breite als auch in der Anzahl der Spieler, aber natürlich haben wir durch den Abgang von Bellingham, Dahoud, Guerreiro, der teilweise auch im Mittelfeld gespielt hat, schon auch noch ein, zwei Lücken gehabt. Die haben wir jetzt mit Nmecha schonmal geschlossen. Wir sind trotzdem dabei, uns Gedanken zu machen, ob wir noch etwas ergänzen auf unterschiedlichen Positionen. Wir werden dann auch nochmal darauf reagieren können, wenn sich auf der Abgangsseite was tut. Wir sind auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet, aber ich möchte einfach alle ein bisschen beruhigen. Wir haben einen sehr guten Kader. Wir sind nahezu komplett zusammengeblieben. Ich glaube, dass das, was wir auch an Neuverpflichtungen dazu bekommen haben, uns helfen wird.“

Über den neuen Kapitän: „Ich glaube, dass wir wirklich Spieler haben, die absolut geeignet sind für dieses Amt. Wir haben uns im Moment noch nicht final entschieden, wie wir damit vorgehen. Die Jungs, die von der Nationalmannschaft zurückkommen, sind erst am Samstag da. Wir werden uns die Zeit nehmen. Wir haben da die USA-Reise noch und dann werden wir eine Entscheidung treffen und sie dann auch vor dem ersten Spieltag rechtzeitig bekannt geben.“

Über die kommende Saison: „Es ist recht spannend, weil viele Vereine sich doch sehr intelligent verstärken und andere Vereine sicherlich auch noch bisschen was tun werden. Wir beobachten das natürlich, obwohl jeder Klub natürlich auch so seine eigene Zielsetzung hat und auch eigene budgetäre Möglichkeiten. Wir warten einfach mal ab. Ich glaube, für die Zuschauer wird es eine spannende Saison werden. Es sind viele Mannschaften, die gerne in die Champions League kommen. Es gibt einige Mannschaften, die auch in der vergangenen Saison vielleicht nicht so performt haben, wie sie sich das gewünscht haben. Trotzdem gibt es natürlich mit dem FC Bayern auch eine Mannschaft, die womöglich als Favorit in diese Saison gehen wird, aber warten wir nochmal ab, was in den nächsten Wochen in der Kaderzusammenstellung noch passiert, und dann werden wir unsere Ziele auch definieren.“

+++ 14.44 Uhr: Hatte Flicks Kritik an Süle Wirkung? +++

Seit dem 5. Juli stehen die Profis der Schwarz-Gelben auf dem Trainingsplatz in Brackel, um einen erneuten Angriff auf die Meisterschaft zu wagen.

Mit dabei ist auch Verteidiger Niklas Süle, der sich jüngst wieder Vorwürfen ausgesetzt sah, er sei nicht fit genug. Nicht zuletzt Bundestrainer Hansi Flick machte darauf aufmerksam, verzichtete bei den zurückliegenden Länderspielen auf den 27-Jährigen.

Nach Informationen der Sport Bild sind Süles Kollegen aber anderer Meinung. So sollen einige Profis über die Fitness des Ex-Bayern-Stars erstaunt gewesen sein, ihn mit den Worten „Was hast du denn gemacht?“ begrüßt haben.

„Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte. Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, wird er noch viel, viel besser werden“, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zum Trainingsstart gesagt.

Dienstag, 11. Juli

+++ 20.40 Uhr: BVB-Star überrascht im Juve-Trikot +++

Aktuell kursiert auf TikTok ein Video, auf dem Mats Hummels beim „Rolling-Loud“-Festival in München seine Freunde sucht.

Das Besondere daran: Der BVB-Star trägt ein Trikot von Juventus Turin. Das Nike-Logo ist mit einem BVB-Sticker überklebt.

Zudem posiert der Verteidiger mit Rapperin Badmomzjay in ihrer Instagram-Story.

Montag, 10. Juli

+++ 18.52 Uhr: So tickt BVB-Legende als Trainer +++

Für Marcel Schmelzer begann in der Vorwoche ein neues Kapitel - er stieg als Co-Trainer der BVB-U17 ein. Vor allem zwei ehemalige Trainer dienen ihm als Orientierung.

+++ 13.34 Uhr: Lars Ricken feiert Geburtstag +++

Eine echte BVB-Ikone feiert am Montag seinen Geburtstag. Lars Ricken, der in seiner aktiven Zeit ausschließlich für die Borussia spielte und in 301 Pflichtspielen 49 Treffer erzielte, ist jetzt 47 Jahre alt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sein wichtigstes Tor war sicherlich der legendäre Lupfer zum 3:1-Endstand im Champions-League-Finale 1997 gegen Juventus Turin.

-----