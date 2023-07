Dortmund müht sich gegen Regionalligist Oberhausen

Der BVB, welcher ohne jegliche Neuzugänge und Nationalspieler antrat, geriet durch Cottrell Ezekwem (7.) früh in Rückstand. Marco Reus (14.) sorgte für den Ausgleich, Antonios Papadopoulos (49.) drehte zunächst die Begegnung zugunsten der Borussia. Durch einen Distanzschuss von Manfredas Ruzgis (69.) kam Oberhausen zum verdienten 2:2, ehe Samuel Bamba (90.) dem BVB mit der letzten Aktion des Spiels den Sieg sicherte.

Am Samstag tritt Dortmund zum Test bei Rot-Weiß Erfurt an. Zwei Tage später geht es in die USA, dort testet der BVB gegen die englischen Spitzenklubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August).