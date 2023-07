FC Bayern: Aussortiert von Tuchel! Flüchten diese zwei Talente jetzt? Transfers, Gerüchte & Geschichten im Ticker

Sommerloch? Von wegen!

An der Säbener Straße ruht der Ball, aber ruhig wird es um den FC Bayern trotzdem nie. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Geschichten, Informationen und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem auf dem Transfermarkt dürfte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

+++ Top-Thema: Tuchel sortiert Ibrahimovic und Vidovic aus (12.10 Uhr) +++

Thomas Tuchel zieht die Zügel beim FC Bayern weiter an - zum Leidwesen zweier Nachwuchsspieler!

Nach SPORT1-Informationen hatte der FCB-Coach vor der Abfahrt entschieden, die Offensiv-Talente Arijon Ibrahimovic (17) und Gabriel Vidovic (19) nicht mit ins Trainingslager an den Tegernsee zu nehmen. Beide Spieler waren über die Entscheidung sehr enttäuscht.

Wie es um ihre Zukunft bei Bayern steht und wer von beiden jetzt doch ins Trainingslager darf, lesen Sie hier.

+++ 11.36 Uhr: Neuer stößt zum Bayern-Team +++

Während mit Thomas Müller der eine Leistungsträger das Trainingslager des FC Bayern abbrechen musste, gibt es von Manuel Neuer gute Nachrichten.

Der 37 Jahre alte Torhüter ist nach SPORT1-Informationen am Montag angereist, nachdem er zuvor nur an der Säbener Straße trainiert hatte.

+++ 10.28 Uhr: Müller muss abreisen +++

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern.

Warum der 33-Jährige abreisen muss und wie es mit ihm weitergeht - hier geht‘s zur kompletten Meldung.

+++ 20.30 Uhr: Darum will Bayern Mané loswerden +++

Der FC Bayern will Sadio Mané loswerden.

SPORT1-Chefreporter Kerry Hau erläutert im Video die Hintergründe - und geht dabei auch auf die klare Aussage von Trainer Thomas Tuchel ein.

 03:01 FC Bayern München: Darum will man Mané unbedingt loswerden

Auch die Fans meldeten sich zur Personalie Mané zu Wort. Hier geht‘s zu den Meinungen der Bayern-Anhänger!

+++ 14.53 Uhr: Tuchel hakt Rice-Korb ab +++

Lange Zeit hat sich der FC Bayern München um die Dienste des englischen Nationalspielers Declan Rice bemüht.

Am Ende hat sich er 24-Jährige jedoch für einen Verbleib in der Premier League entschieden und wechselt zum FC Arsenal.

Thomas Tuchel bedauert dies immer noch: „„Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben.“

Neuzugänge des deutschen Rekordmeisters benötigen eine gewisse Qualität, um den Kader besser zu machen. Rice hätte diese gehabt. „Aber er „ist jetzt zu Arsenal gewechselt., das ist auch okay. Guter Spieler, guter Klub - so ist es nun mal.“

+++ 14.06 Uhr: Bayerns Plan mit Tillmann +++

Während seiner Leihe zu den Glasgow Rangers konnte Malik Tillmann überzeugen.

Nun ist er wieder in München und soll dort - sobald er seine Oberschenkelverletzung auskuriert hat - angreifen. Allerdings nicht zwingen beim FC Bayern München.

Nach SPORT1-Informationen gibt es neben dem VfB Stuttgart noch zwei weitere Interessenten aus der Bundesliga, ihm liegen dazu noch lose Anfragen aus der Premier League vor.

Außerdem streben die Bayern-Verantwortlichen keine erneute Leihe, sondern einen Verkauf mit einer Rückkaufoption an. Eine Methode, die beim FC Bayern jüngst mit zunehmender Häufigkeit Anklang fand.

+++ 11.09 Uhr: Hoeneß gibt Wechselerlaubnis +++

Alexander Nübel und der FC Bayern München scheint keine Erfolgsgeschichte mehr zu werden.

Selbst Uli Hoeneß sieht die Zukunft des 26-Jährigen nicht mehr zwingend an der Säbener Straße. „Wir haben seine Entscheidung akzeptiert. Wenn er einen Verein findet, kann er gehen“, sagte der Ehrenpräsident im Trainingslager der Münchner am Tegernsee, wo Nübel am Samstag mittrainierte.

Vielleicht bleibt der Torhüter aber der Bundesliga erhalten. Wie SPORT1 schon vorab berichtet hatte, bestätigte am Samstag der VfB Stuttgart sein Interesse. „Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Rande des Testspiels gegen Reutlingen.

Samstag, 16.07.

+++ 17.36 Uhr: Tuchel verkündet Neuer-Zeitplan +++

Über kaum ein Thema wird derzeit so viel spekuliert wie den aktuellen Gesundheitszustand bei Manuel Neuer.

Der Keeper des FC Bayern fehlte zum Vorbereitungsbeginn im Mannschaftstraining - und wird auch weiterhin erstmal nur individuell trainieren.

„Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern im Anschluss teil integriert wird“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der ersten Pressekonferenz der neuen Saison. Stattdessen wird der Bayern-Kapitän erstmal weiterhin individuell trainieren.

Somit wird Neuer erst Anfang August wieder mit seinen Teamkollegen trainieren. Tuchel glaubt daher auch nicht, dass er im Supercup und zum Saisonauftakt im Tor stehen wird: „Es ist ein enger Zeitplan für das erste Saisonspiel.“

+++ 17.27 Uhr: Kane zu Bayern? Tuchel schweigt +++

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern gerne einen neuen Stürmer holen will. Ganz oben auf der Liste soll dabei Harry Kane stehen, der sich bereits für München entschieden hat.

Doch Thomas Tuchel will sich nicht in die Karten schauen lassen. Auf eine Frage in der Pressekonferenz meinte er: „Es ist eine ganz langweilige Antwort zu einer sehr interessanten Frage. Ich gebe keinen Kommentar zu einem Spieler ab, der unter Vertrag steht.“

Immerhin bestätigte er die Suche nach einem neuen „Neuner“. Allerdings muss es „sportlich und charakterlich“ passen, damit ein Transfer zustande kommt.

+++ 9.28 Uhr: Nächstes Indiz für Mané-Abgang +++

Die saudische Zeitung Ariyadhiah meldet nun, dass Bayern Al-Nassr die Erlaubnis erteilt habe, Kontakt zu Mané aufzunehmen. Was Bayern verlangen soll und welches nicht unerhebliche Problem es bei einem Mané-Verkauf gibt - HIER geht es zur Meldung.

+++ 9.11 Uhr: Heute äußert sich Tuchel zu Kane +++

Jetzt geht‘s so richtig los für den FC Bayern mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Samstag brechen Thomas Müller und Co. ins Trainingslager nach Rottach-Egern am nahe gelegenen Tegernsee auf.

Bevor dort um 18 Uhr die erste öffentliche Trainingseinheit abgehalten wird, hält Thomas Tuchel um 16 Uhr seine erste Pressekonferenz der neuen Saison ab. Dabei wird er ganz sicher auch zum möglichen Transfer von Harry Kane befragt werden. SPORT1 begleitet Tuchels Auftritt im Liveticker.

+++ Bayern-Stars starten - Rätsel um de Ligt +++

Jetzt legen die Stars richtig los: Nach der Leistungsdiagnostik am Donnerstag und am Freitag stand am Samstag das erste Mannschaftstraining nach der Sommerpause auf dem Programm.

Nicht mit dabei: Matthijs de Ligt. Der niederländische Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters war nicht unter den Stars, die erstmals wieder gemeinsam an der Säbener Straße auf den Platz liefen. Wie es um seine Fitness steht, wurde zuletzt nicht vom Verein kommentiert. Mehr zum Trainingsauftakt lesen Sie hier.

Freitag, 15.07.

+++ 14.40 Uhr: City-Star will zu Bayern! +++

Beim FC Bayern bahnt sich der nächste Neuzugang an!

Nach SPORT1-Informationen hat Kyle Walker dem FC Bayern seine feste Zusage gegeben, von Manchester City nach München wechseln zu wollen. Sky berichtete zuerst darüber.

+++ 13.29 Uhr: Nächster Bayern-Test eingetütet +++

Das dürfte auch den ganz in der Nähe wohnenden Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß freuen: Der FC Bayern bestreitet im Rahmen seiner Saisonvorbereitung ein weiteres Testspiel.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am Rande seines Trainingslagers am Tegernsee am Dienstag (18. Juli) auf den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Anpfiff der Partie gegen das Team aus der Kreisklasse ist um 18.30 Uhr im Stadion am Birkenmoos. Es ist das erste von bislang fünf angesetzten Vorbereitungsspielen.

Nach dem fünftägigen Trainingslager von Samstag bis 20. Juli begeben sich die Bayern vom 24. Juli bis 3. August auf Asienreise. In Tokio finden die Begegnungen mit Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison bei Werder Bremen.

+++ 11.22 Uhr: Laimers Nummer enthüllt +++

Nun ist auch das geklärt: Neuzugang Konrad Laimer trägt ab sofort die Rückennummer 24 beim FC Bayern.

Der 26-jährige Österreicher entschied sich für die Zahl, mit der zuletzt Corentin Tolisso bis zum Sommer 2022 für den deutschen Rekordmeister aufgelaufen war - und tritt damit auch in namhafte Fußstapfen.

Zuvor hatten unter anderem Roque Santa Cruz und Ali Daei die 24 beim FCB getragen.

Laimers ablösefreier Wechsel von RB Leipzig nach München war im Juni offiziell geworden.

Donnerstag, 13. Juli:

+++ 18.22 Uhr: So lief der erste Bayern-Tag +++

Die Bundesliga-Profis des FC Bayern sind in die Saisonvorbereitung gestartet.

Nachdem sich zuvor einige Spieler bereits für individuelle Einheiten an der Säbener Straße eingefunden hatten, meldete sich am Donnerstag auch der restliche Kader zurück, die Vorbereitung hat damit endgültig begonnen.

Dabei standen für Jamal Musiala und Co. einige Tests auf dem Programm. So absolvierten sie neben einigen Leistungstests an der Säbener Straße auch einen vollumfänglichen Medizincheck im örtlichen Krankenhaus. Insgesamt 19 Profis um Musiala und Thomas Müller wurden radiologisch und kardiologisch durchgecheckt.

Team-Internist Roland Schmidt führte die Tests durch und checkte alle inneren Organe wie Herz, Lunge und Nieren.

Danach standen die obligatorischen Leistungstests an. Das erste Mannschaftstraining ist für Samstag geplant. Dann geht es auch ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee.

Mit von der Partie war beim Start auch Alexander Nübel, um den es Wechselgerüchte gibt. Nach SPORT1-Informationen sind sich Spieler und Verein einig, dass eine Trennung die beste Lösung für beide Seiten ist.

Zurück ist auch Marcel Sabitzer, der in der vergangenen Saison an Manchester United ausgeliehen war.

Auch Sadio Mané fand sich für die Leistungstests am Trainingsgelände des FCB ein - der kicker und die Bild-Zeitung hatten zuvor berichtet, dass die Münchner nicht mehr mit dem Superstar planen.

Die ersten Profis hatten bereits zu Wochenbeginn die Arbeit aufgenommen. Dabei stellten sich alle diejenigen Spieler wie Manuel Neuer oder Serge Gnabry vor, die zuletzt wegen Verletzungen noch nicht voll belastbar gewesen waren. Am Dienstag legte mit Konrad Laimer der erste Neuzugang los.

Neuer trainierte derweil am Donnerstag abermals auf dem Platz am Klubgelände. Ob er auf der Asienreise mit drei Testspielen (24. Juli bis 3. August) dabei ist, ist weiter offen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 12. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig, sechs Tage später starten sie bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.

Ob Wunschstürmer Harry Kane dann schon und Mane noch dabei sind, bleibt abzuwarten. Bei Kane bereiten die Münchner aktuell ein drittes Angebot an Tottenham Hotspur vor. Mane soll mitgeteilt worden sein, dass man nicht mehr mit ihm plane. Interesse soll aus Saudi-Arabien bestehen.

+++ 14.03 Uhr: Kane sagte Top-Klub für Bayern ab +++

Das dürfte den FC Bayern freuen!

Nachdem SPORT1 bereits berichtet hatte, dass Harry Kane im Falle eines Abgangs nur zu den Bayern wechseln will, soll er nun sogar einem anderem Top-Klub abgesagt haben.

+++ 10.14 Uhr: Bayern kassiert Millionen von FIFA +++

Nur Champions-League-Sieger Manchester City und der FC Barcelona haben vom Fußball-Weltverband FIFA eine höhere Abstellungsgebühr für ihre Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kassiert als der deutsche Rekordmeister Bayern München.

Entsprechende Zahlen gab die FIFA am Donnerstag bekannt.

Mittwoch, 12. Juli

+++ 12.41 Uhr: Wird Neuer nicht rechtzeitig fit? +++

Das Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer verzögert sich offenbar weiter.

Ein Einsatz des 37-jährigen Kapitäns von Bayern München zum Bundesliga-Auftakt am 18. August bei Werder Bremen sei „zunehmend unwahrscheinlich“, berichtete die Süddeutsche Zeitungam Mittwoch.

Auch die Asien-Tour (24. Juli bis 3. August) steht auf der Kippe.

Wie es bei Neuer genau ausschaut und wer ihn ersetzen soll, erfahrt ihr in der ausführlichen Meldung.

Dienstag, 11. Juli

+++ 23.39 Uhr: Marokko-Keeper im Bayern-Fokus? +++

Manuel Neuer ist nicht mehr der Jüngste und die Zukunft von Alexander Nübel liegt wohl auch außerhalb Münchens. Entsprechend soll sich der FC Bayern mit möglichen Zukunftslösungen auseinandersetzen.

Wie das spanische Portal Relevo berichtet, soll der FCB dabei wieder ein Auge auf Sevilla-Keeper Yassine Bounou geworfen haben. Bono, wie der Marokkaner genannt wird, soll einem Wechsel zu einem Topklub offen gegenüberstehen. Der Nationaltorhüter ist allerdings auch schon 32 Jahre alt.

+++ 22.09 Uhr: Knapp 1,31 Mio pro Spiel! +++

Seit Sonntag ist ein umstrittener Wechsel fix! Lucas Hernández wechselt für 50 Mio. zu Paris Saint-Germain. Damals zahlte der FC Bayern 80 Mio. Euro für die Verpflichtung des 27-Jährigen an Atlético Madrid. Ein Minusgeschäft für den Rekordmeister.

Trotz eines Jahresgehaltes von 15 Mio. Euro brachte der Franzose nicht die erhofften Leistungen. In vier Jahren stand er in nur 107 von 198 möglichen Spielen auf dem Feld.

Ablösesumme in Höhe von 80 Mio. Euro und ein Gehaltsvolumen von 60 Mio. Euro ergeben insgesamt 140 Mio. Euro die die Münchner für den 27-Jährigen bezahlten. Das sind knapp 1,31 Mio. Euro pro absolviertem Spiel!

+++ 21.57 Uhr: Cuisance träumt von erneutem Champions-League-Sieg +++

Seit Michael Cuisance 2019 von Mönchengladbach zum FC Bayern wechselte, geht es für ihn immer weiter bergab. Trotzdem ist er „ziemlich stolz“ auf das, was er bisher erreicht hat.

„Ich bin heute mental stark. Ich habe schöne Dinge erlebt, aber auch schwierige, bei denen manche aufgegeben hätten, wie mein Jahr in Marseille“, sagte er im Interview mit L‘Équipe.

Im Januar 2022 wechselte er zu Venezia in die Serie A, jedoch stieg er mit seinem Team abstieg. Mit seinem neuen Team Sampdoria Genua stieg er ebenfalls ab, weshalb er gerne wieder wechseln möchte. Der erneute Champions-League-Sieg ist der Traum des 23-Jährigen.

+++ 10.29 Uhr: Laimer legt bei Bayern los +++

Bayerns erster Neuzugang legt los!

Am Dienstagmorgen fuhr der aus Leipzig gekommene Konrad Laimer zur internistischen Untersuchung in der Münchner Klinik „Barmherzige Brüder“ vor, wo die Bayern für üblich medizinischen Untersuchungen für ihre Spieler durchführen lassen. Bild veröffentlichte entsprechende Aufnahmen.

Für den österreichischen Nationalspieler standen internistische Untersuchungen an, also Lungenfunktionstests sowie die Überprüfung der inneren Organe. Da sich der 26-Jährige bei der Nationalmannschaft am Knöchel verletzte, musste er schon vorzeitig antreten. Am Donnerstag steigt dann der der Trainingsauftakt bei den Bayern.

Matthijs de Ligt traf wenige Minuten später ein, auch er verletzte sich bei der Nationalmannschaft (Muskelfaserriss). Manuel Neuer, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting absolvierten den Medizin-Check nach ihren Verletzungen bereits am Montag.

Montag, 10. Juli

+++ 16.29: Zweites Bayern-Angebot für Kane abgelehnt? +++

Dass der FC Bayern Harry Kane als neuen Stürmer verpflichten möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch mit den Tottenham Hotspur und im speziellen Boss Daniel Levy haben die Bayern einen knallharten Verhandlungsführer auf der Gegenseite.

Nun berichten deutsche und englische Medien übereinstimmend, dass die Münchner mit einem zweiten Angebot für den 29 Jahre alten englischen Nationalspieler abgeblitzt sind. Das verbesserte Angebot des FCB soll bei 80 Millionen Euro gelegen haben.

Sonntag, 9. Juli

+++ 18.23 Uhr: Scholl-Kritik an Hernández +++

Am Sonntagmittag wurde der Transfer von Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain offiziell vermeldet. Der Franzose könnte in der kommenden Saison an der Seite von Neymar und Kylian Mbappe spielen.

Doch nicht alle zeigten sich erfreut ob des Abgangs. Unter einen emotionalen Abschiedspost, bei dem sich der 27-Jährige von Mitspielern, Betreuern und Fans verabschiedete, ließ sich Ex-Bayern-Spieler Mehmet Scholl aus.

Der 52-Jährige kommentierte: „Kein Wort glaube ich dir. Byebye“ - und versah seinen Kommentar noch mit einem hämischen Kuss-Emoji.

+++ 14.03 Uhr: Hernández-Wechsel fix! +++

„Es ist vollbracht: Ich bin ein Pariser“, sagte Hernández in einem kurzen Vorstellungsvideo. Der frühere Weltmeister, der emotionale Abschiedsworte an die Bayern-Fans richtete, erhält einen Vertrag bis 2028.