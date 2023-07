Fc Bayern: Das ist der Comeback-Plan von Manuel Neuer

Ende Juni tankte Manuel Neuer in Costa Rica noch einmal Kraft. Unbedingt möchte der 37-Jährige zurück ins Rampenlicht, wieder angreifen und dem FC Bayern auf dem Platz helfen.

Seit Dezember und seinem Unterschenkelbruch, den sich Neuer beim Skitouring zugezogen hatte, schuftet er mit Hochdruck für sein Comeback. Auch während der Sommerpause hat Neuer fleißig an der Säbener Straße trainiert und sein Rehaprogramm durchgezogen.

Dann könnte Neuer sein Comeback feiern

Offiziell starten die Bayern am 13. Juli mit den obligatorischen Medizinchecks in die neue Saison.

Doch richtig ernst dürfte es erst zwei Tage später werden, wenn Bayern-Coach Thomas Tuchel seine Stars zum Trainingslager an den Tegernsee bittet. Für Neuer ein Heimspiel, schließlich wohnt er dort. Und der Bayern-Coach freut sich auf die Rückkehr des deutschen Nationaltorhüters, plant ihn auch fest als Nummer eins ein.

Anscheinend weiß Tuchel genau: Er benötigt nicht nur Neuers Qualitäten zwischen den Pfosten, sondern auch dessen Führungsstärke, welche die Münchner seit seinem Ausfall vor allem in der Defensive abhandengekommen ist. Daran, dass der Routinier beim Supercup gegen RB Leipzig und dann eine Woche später zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen am 18. August wieder den Kasten der Münchner hütet, zweifeln nur noch die wenigsten.

Ein Spiel-Comeback wäre sogar schon am 26. Juli möglich, dann testet der Rekordmeister im Rahmen seiner Asienreise (24. Juli bis 3. August) gegen Manchester City.

Setzen die Bayern auf eine bewährte Konstellation?

Weil die Rückkehr von Neuer nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, entsteht zwangsläufig auch die Frage, was aus den anderen Schlussleuten wird.

Wie SPORT1 kürzlich berichtete , sucht Nübel längst einen neuen Klub. Die Premier League sei ein reizvolles Ziel für ihn. Sollte sein Weg in eine andere Top-Liga führen, dann vorzugsweise zu einem Verein, der im internationalen Geschäft (bestenfalls der Champions League ) vertreten ist.

Auch Sommer könnte die Münchner schon nach einem halben Jahr wieder verlassen. Die Bayern-Bosse würden ihm keine Steine in den Weg legen, sein Management sondiert bereits den Markt. Nachwuchskeeper Schenk soll ebenfalls abgegeben werden - aber nur per Leihe. Interessenten gibt es sowohl im In- und benachbarten Ausland, konkret ist allerdings noch nichts.