FC Bayern: Kimmich drückt verletztem Mitspieler frechen Spruch

Der FC Bayern München ist auf seiner Asien-Reise im Rahmen der Saisonvorbereitung in Tokio angekommen. Hinter den Stars des deutschen Rekordmeisters liegt ein ruhiger, entspannter Flug, wie Joshua Kimmich verriet - was vor allem mit dem Fehlen eines Spielers zu tun hatte.

Kimmich: „Ziemlich ruhig ohne Müller“

Müller hat Hüftprobleme - Neuer-Comeback verzögert sich

Torhüter und Kapitän Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback, nachdem er sich im Winter sehr schwer verletzt hatte. „Mir geht es sehr gut. Ich arbeite hart an meinem Comeback und hoffe, dass ich schnell wieder zurückkehren kann“, sagte der 37-Jährige am Sonntag bei der Teampräsentation des FC Bayern in der Allianz Arena.