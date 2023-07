FC Bayern - Manchester City: Das Testspiel Heute LIVE im TV, Stream und Live-Ticker

Dort weilen die Münchner auf ihrer inzwischen traditionellen „Audi Summer Tour“. Insgesamt drei Spiele stehen dort für die Spieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel an. Zunächst geht es am Mittwoch in Tokio gegen Manchester City und am 29. Juli nochmals in Tokio gegen Kawasaki Frontale. Zum Abschluss treffen die Bayern am 2. August auf den FC Liverpool.