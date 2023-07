FC Bayern: Neuer droht Saisonstart zu verpassen - Transfers, Gerüchte & Geschichten im Ticker

Sommerloch? Von wegen!

An der Säbener Straße ruht der Ball, aber ruhig wird es um den FC Bayern trotzdem nie. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Geschichten, Informationen und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem auf dem Transfermarkt dürfte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zum FC Bayern im Überblick

Top-Thema: Tuchel verkündet Neuer-Zeitplan (17.36 Uhr)

Kane zu Bayern? Tuchel schweigt (17.27 Uhr)

Nächstes Indiz für Mané-Abgang (9.28 Uhr)

+++ Top-Thema: Tuchel verkündet Neuer-Zeitplan (17.36 Uhr) +++

Über kaum ein Thema wird derzeit so viel spekuliert wie den aktuellen Gesundheitszustand bei Manuel Neuer.

Der Keeper des FC Bayern fehlte zum Vorbereitungsbeginn im Mannschaftstraining - und wird auch weiterhin erstmal nur individuell trainieren.

„Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern im Anschluss teil integriert wird“, sagte Trainer Thomas Tuchel auf der ersten Pressekonferenz der neuen Saison. Stattdessen wird der Bayern-Kapitän erstmal weiterhin individuell trainieren.

Somit wird Neuer erst Anfang August wieder mit seinen Teamkollegen trainieren. Tuchel glaubt daher auch nicht, dass er im Supercup und zum Saisonauftakt im Tor stehen wird: „Es ist ein enger Zeitplan für das erste Saisonspiel.“

+++ 17.27 Uhr: Kane zu Bayern? Tuchel schweigt +++

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern gerne einen neuen Stürmer holen will. Ganz oben auf der Liste soll dabei Harry Kane stehen, der sich bereits für München entschieden hat.

Doch Thomas Tuchel will sich nicht in die Karten schauen lassen. Auf eine Frage in der Pressekonferenz meinte er: „Es ist eine ganz langweilige Antwort zu einer sehr interessanten Frage. Ich gebe keinen Kommentar zu einem Spieler ab, der unter Vertrag steht.“

Immerhin bestätigte er die Suche nach einem neuen „Neuner“. Allerdings muss es „sportlich und charakterlich“ passen, damit ein Transfer zustande kommt.

+++ 9.28 Uhr: Nächstes Indiz für Mané-Abgang +++

Die saudische Zeitung Ariyadhiah meldet nun, dass Bayern Al-Nassr die Erlaubnis erteilt habe, Kontakt zu Mané aufzunehmen. Was Bayern verlangen soll und welches nicht unerhebliche Problem es bei einem Mané-Verkauf gibt - HIER geht es zur Meldung.

+++ 9.11 Uhr: Heute äußert sich Tuchel zu Kane +++

Jetzt geht‘s so richtig los für den FC Bayern mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Samstag brechen Thomas Müller und Co. ins Trainingslager nach Rottach-Egern am nahe gelegenen Tegernsee auf.

Bevor dort um 18 Uhr die erste öffentliche Trainingseinheit abgehalten wird, hält Thomas Tuchel um 16 Uhr seine erste Pressekonferenz der neuen Saison ab. Dabei wird er ganz sicher auch zum möglichen Transfer von Harry Kane befragt werden. SPORT1 begleitet Tuchels Auftritt im Liveticker.

+++ Bayern-Stars starten - Rätsel um de Ligt +++

Jetzt legen die Stars richtig los: Nach der Leistungsdiagnostik am Donnerstag und am Freitag stand am Samstag das erste Mannschaftstraining nach der Sommerpause auf dem Programm.

Nicht mit dabei: Matthijs de Ligt. Der niederländische Abwehrchef des deutschen Rekordmeisters war nicht unter den Stars, die erstmals wieder gemeinsam an der Säbener Straße auf den Platz liefen. Wie es um seine Fitness steht, wurde zuletzt nicht vom Verein kommentiert. Mehr zum Trainingsauftakt lesen Sie hier.

Freitag, 15.07.

+++ 14.40 Uhr: City-Star will zu Bayern! +++

Beim FC Bayern bahnt sich der nächste Neuzugang an!

Nach SPORT1-Informationen hat Kyle Walker dem FC Bayern seine feste Zusage gegeben, von Manchester City nach München wechseln zu wollen. Sky berichtete zuerst darüber.

+++ 13.29 Uhr: Nächster Bayern-Test eingetütet +++

Das dürfte auch den ganz in der Nähe wohnenden Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß freuen: Der FC Bayern bestreitet im Rahmen seiner Saisonvorbereitung ein weiteres Testspiel.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am Rande seines Trainingslagers am Tegernsee am Dienstag (18. Juli) auf den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Anpfiff der Partie gegen das Team aus der Kreisklasse ist um 18.30 Uhr im Stadion am Birkenmoos. Es ist das erste von bislang fünf angesetzten Vorbereitungsspielen.

Nach dem fünftägigen Trainingslager von Samstag bis 20. Juli begeben sich die Bayern vom 24. Juli bis 3. August auf Asienreise. In Tokio finden die Begegnungen mit Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison bei Werder Bremen.

+++ 11.22 Uhr: Laimers Nummer enthüllt +++

Nun ist auch das geklärt: Neuzugang Konrad Laimer trägt ab sofort die Rückennummer 24 beim FC Bayern.

Der 26-jährige Österreicher entschied sich für die Zahl, mit der zuletzt Corentin Tolisso bis zum Sommer 2022 für den deutschen Rekordmeister aufgelaufen war - und tritt damit auch in namhafte Fußstapfen.

Zuvor hatten unter anderem Roque Santa Cruz und Ali Daei die 24 beim FCB getragen.

Laimers ablösefreier Wechsel von RB Leipzig nach München war im Juni offiziell geworden.

Donnerstag, 13. Juli:

+++ 18.22 Uhr: So lief der erste Bayern-Tag +++

Die Bundesliga-Profis des FC Bayern sind in die Saisonvorbereitung gestartet.

Nachdem sich zuvor einige Spieler bereits für individuelle Einheiten an der Säbener Straße eingefunden hatten, meldete sich am Donnerstag auch der restliche Kader zurück, die Vorbereitung hat damit endgültig begonnen.

Dabei standen für Jamal Musiala und Co. einige Tests auf dem Programm. So absolvierten sie neben einigen Leistungstests an der Säbener Straße auch einen vollumfänglichen Medizincheck im örtlichen Krankenhaus. Insgesamt 19 Profis um Musiala und Thomas Müller wurden radiologisch und kardiologisch durchgecheckt.

Team-Internist Roland Schmidt führte die Tests durch und checkte alle inneren Organe wie Herz, Lunge und Nieren.

Danach standen die obligatorischen Leistungstests an. Das erste Mannschaftstraining ist für Samstag geplant. Dann geht es auch ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee.

Mit von der Partie war beim Start auch Alexander Nübel, um den es Wechselgerüchte gibt. Nach SPORT1-Informationen sind sich Spieler und Verein einig, dass eine Trennung die beste Lösung für beide Seiten ist.

Zurück ist auch Marcel Sabitzer, der in der vergangenen Saison an Manchester United ausgeliehen war.

Auch Sadio Mané fand sich für die Leistungstests am Trainingsgelände des FCB ein - der kicker und die Bild-Zeitung hatten zuvor berichtet, dass die Münchner nicht mehr mit dem Superstar planen.

Die ersten Profis hatten bereits zu Wochenbeginn die Arbeit aufgenommen. Dabei stellten sich alle diejenigen Spieler wie Manuel Neuer oder Serge Gnabry vor, die zuletzt wegen Verletzungen noch nicht voll belastbar gewesen waren. Am Dienstag legte mit Konrad Laimer der erste Neuzugang los.

Neuer trainierte derweil am Donnerstag abermals auf dem Platz am Klubgelände. Ob er auf der Asienreise mit drei Testspielen (24. Juli bis 3. August) dabei ist, ist weiter offen. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 12. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig, sechs Tage später starten sie bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.

Ob Wunschstürmer Harry Kane dann schon und Mane noch dabei sind, bleibt abzuwarten. Bei Kane bereiten die Münchner aktuell ein drittes Angebot an Tottenham Hotspur vor. Mane soll mitgeteilt worden sein, dass man nicht mehr mit ihm plane. Interesse soll aus Saudi-Arabien bestehen.

+++ 14.03 Uhr: Kane sagte Top-Klub für Bayern ab +++

Das dürfte den FC Bayern freuen!

Nachdem SPORT1 bereits berichtet hatte, dass Harry Kane im Falle eines Abgangs nur zu den Bayern wechseln will, soll er nun sogar einem anderem Top-Klub abgesagt haben.

+++ 10.14 Uhr: Bayern kassiert Millionen von FIFA +++

Nur Champions-League-Sieger Manchester City und der FC Barcelona haben vom Fußball-Weltverband FIFA eine höhere Abstellungsgebühr für ihre Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kassiert als der deutsche Rekordmeister Bayern München.

Entsprechende Zahlen gab die FIFA am Donnerstag bekannt.

Mittwoch, 12. Juli

+++ 12.41 Uhr: Wird Neuer nicht rechtzeitig fit? +++

Das Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer verzögert sich offenbar weiter.

Ein Einsatz des 37-jährigen Kapitäns von Bayern München zum Bundesliga-Auftakt am 18. August bei Werder Bremen sei „zunehmend unwahrscheinlich“, berichtete die Süddeutsche Zeitungam Mittwoch.

Auch die Asien-Tour (24. Juli bis 3. August) steht auf der Kippe.

Wie es bei Neuer genau ausschaut und wer ihn ersetzen soll, erfahrt ihr in der ausführlichen Meldung.

Dienstag, 11. Juli

+++ 23.39 Uhr: Marokko-Keeper im Bayern-Fokus? +++

Manuel Neuer ist nicht mehr der Jüngste und die Zukunft von Alexander Nübel liegt wohl auch außerhalb Münchens. Entsprechend soll sich der FC Bayern mit möglichen Zukunftslösungen auseinandersetzen.

Wie das spanische Portal Relevo berichtet, soll der FCB dabei wieder ein Auge auf Sevilla-Keeper Yassine Bounou geworfen haben. Bono, wie der Marokkaner genannt wird, soll einem Wechsel zu einem Topklub offen gegenüberstehen. Der Nationaltorhüter ist allerdings auch schon 32 Jahre alt.

+++ 22.09 Uhr: Knapp 1,31 Mio pro Spiel! +++

Seit Sonntag ist ein umstrittener Wechsel fix! Lucas Hernández wechselt für 50 Mio. zu Paris Saint-Germain. Damals zahlte der FC Bayern 80 Mio. Euro für die Verpflichtung des 27-Jährigen an Atlético Madrid. Ein Minusgeschäft für den Rekordmeister.

Trotz eines Jahresgehaltes von 15 Mio. Euro brachte der Franzose nicht die erhofften Leistungen. In vier Jahren stand er in nur 107 von 198 möglichen Spielen auf dem Feld.

Ablösesumme in Höhe von 80 Mio. Euro und ein Gehaltsvolumen von 60 Mio. Euro ergeben insgesamt 140 Mio. Euro die die Münchner für den 27-Jährigen bezahlten. Das sind knapp 1,31 Mio. Euro pro absolviertem Spiel!

+++ 21.57 Uhr: Cuisance träumt von erneutem Champions-League-Sieg +++

Seit Michael Cuisance 2019 von Mönchengladbach zum FC Bayern wechselte, geht es für ihn immer weiter bergab. Trotzdem ist er „ziemlich stolz“ auf das, was er bisher erreicht hat.

„Ich bin heute mental stark. Ich habe schöne Dinge erlebt, aber auch schwierige, bei denen manche aufgegeben hätten, wie mein Jahr in Marseille“, sagte er im Interview mit L‘Équipe.

Im Januar 2022 wechselte er zu Venezia in die Serie A, jedoch stieg er mit seinem Team abstieg. Mit seinem neuen Team Sampdoria Genua stieg er ebenfalls ab, weshalb er gerne wieder wechseln möchte. Der erneute Champions-League-Sieg ist der Traum des 23-Jährigen.

+++ 10.29 Uhr: Laimer legt bei Bayern los +++

Bayerns erster Neuzugang legt los!

Am Dienstagmorgen fuhr der aus Leipzig gekommene Konrad Laimer zur internistischen Untersuchung in der Münchner Klinik „Barmherzige Brüder“ vor, wo die Bayern für üblich medizinischen Untersuchungen für ihre Spieler durchführen lassen. Bild veröffentlichte entsprechende Aufnahmen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Für den österreichischen Nationalspieler standen internistische Untersuchungen an, also Lungenfunktionstests sowie die Überprüfung der inneren Organe. Da sich der 26-Jährige bei der Nationalmannschaft am Knöchel verletzte, musste er schon vorzeitig antreten. Am Donnerstag steigt dann der der Trainingsauftakt bei den Bayern.

Matthijs de Ligt traf wenige Minuten später ein, auch er verletzte sich bei der Nationalmannschaft (Muskelfaserriss). Manuel Neuer, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting absolvierten den Medizin-Check nach ihren Verletzungen bereits am Montag.

Montag, 10. Juli

+++ 16.29: Zweites Bayern-Angebot für Kane abgelehnt? +++

Dass der FC Bayern Harry Kane als neuen Stürmer verpflichten möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch mit den Tottenham Hotspur und im speziellen Boss Daniel Levy haben die Bayern einen knallharten Verhandlungsführer auf der Gegenseite.

Nun berichten deutsche und englische Medien übereinstimmend, dass die Münchner mit einem zweiten Angebot für den 29 Jahre alten englischen Nationalspieler abgeblitzt sind. Das verbesserte Angebot des FCB soll bei 80 Millionen Euro gelegen haben.

Sonntag, 9. Juli

+++ 18.23 Uhr: Scholl-Kritik an Hernández +++

Am Sonntagmittag wurde der Transfer von Lucas Hernández zu Paris Saint-Germain offiziell vermeldet. Der Franzose könnte in der kommenden Saison an der Seite von Neymar und Kylian Mbappe spielen.

Doch nicht alle zeigten sich erfreut ob des Abgangs. Unter einen emotionalen Abschiedspost, bei dem sich der 27-Jährige von Mitspielern, Betreuern und Fans verabschiedete, ließ sich Ex-Bayern-Spieler Mehmet Scholl aus.

Der 52-Jährige kommentierte: „Kein Wort glaube ich dir. Byebye“ - und versah seinen Kommentar noch mit einem hämischen Kuss-Emoji.

+++ 14.03 Uhr: Hernández-Wechsel fix! +++

„Es ist vollbracht: Ich bin ein Pariser“, sagte Hernández in einem kurzen Vorstellungsvideo. Der frühere Weltmeister, der emotionale Abschiedsworte an die Bayern-Fans richtete, erhält einen Vertrag bis 2028.

Auch die Bayern verkündeten den Wechsel, verabschiedeten Hernández in einem offiziellen Statement.

Samstag, 8. Juli

+++ 19.51 Uhr: Ex-Profi warnt Bayern wegen Tuchel +++

Dietmar Hamann hat deutliche Worte in der Causa Thomas Tuchel gefunden - und eine Warnung an seinen ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern ausgesprochen.

„Die Bayern bewegen sich im Moment auf dünnem Eis“, sagte der TV-Experte bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme. Er ergänzte: „Ob das gut geht, da habe ich meine Zweifel.“

Der ehemalige Mittelfeldspieler sieht besonders das Mitspracherecht Tuchels in Sachen Transfers problematisch.

Wie Hamann das begründet, lesen Sie hier.

+++ 11.09 Uhr: Neue Bayern-Hoffnung bei Kane? +++

Ausgerechnet Pini Zahavi hat dem FC Bayern im schwierigen Poker um Harry Kane neue Hoffnung gemacht. Der Berater, der von Uli Hoeneß im Zusammenhang mit David Alabas Wechsel zu Real Madrid im SPORT1 Doppelpass einst als Piranha bezeichnet wurde, kennt Spurs-Boss Daniel Levy laut eigener Aussage bereits seit 25 Jahren.

„Aus meiner langjährigen Erfahrung und unserer Freundschaft kann ich sagen: Ja, es ist nicht immer einfach mit ihm“, meinte der 71-Jährige im Gespräch mit der tz. „Aber wenn die Bayern wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben, können sie eine Lösung finden.“

+++ 10.02 Uhr: Löst er Bayerns Defensiv-Probleme? +++

Kim Min-Jae soll die Abwehr des FC Bayern verstärken - aber wie gut würde der Südkoreaner von der SSC Neapel wirklich bei den Münchnern reinpassen? Die Antwort gibt‘s im Video!

 06:11 Transfer-Coup: Löst er Bayerns Defensiv-Probleme? | Augen auf Kim Min-Jae

Freitag, 7. Juli

+++ 18.06 Uhr: Sollte Bayern Mané verkaufen? +++

Was passiert mit Sadio Mané?

Der senegalesische Superstar erlebte ein durchwachsenes erste Jahr beim FC Bayern. Kein Wunder, dass einige Fans des Rekordmeisters bereits auf einen Verkauf des 31-Jährigen drängen.

Dazu passt: Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte um ein Interesse aus Saudi-Arabien am ehemaligen Liverpool-Star.

Sollte München seinen Offensiv-Star nach nur einem Jahr wieder verkaufen? Hier können Sie abstimmen.

+++ FC Bayern baut eigenen Sender aus +++

Neue Wege beim FC Bayern!

Der Klub baut den vereinseigenen Pay-TV-Sender aus und wird dort zukünftig deutlich mehr Inhalte zur Verfügung stellen. Das verkündete der Klub am Freitag.

Auf der Plattform FC Bayern TV PLUS wird es zukünftig Dokus und Serien rund um die Bundesliga-Mannschaft geben. Solche Formate soll es zudem auch zur Frauen-Mannschaft sowie den Basketballern geben.

Was der Klub darüber hinaus noch übertragen will, lesen Sie hier.

+++ 11.06 Uhr: Sommer weg? FCB verhandelt wohl +++

Inter Mailand rüstet sich für die kommende Saison und blickt dabei wohl auch in Richtung Bundesliga.

Der Champions-League-Finalist soll Medienberichten zufolge Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München über die Verpflichtung des Schweizer Torhüters Yann Sommer aufgenommen haben.

Inter hat laut Corriere dello Sport beschlossen, den im Juni ausgelaufenen Vertrag mit seinem slowenischen Keeper Samir Handanovic nicht zu verlängern.

Sommer (34) war von den Münchnern erst im Januar als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verpflichtet worden, wird nach dessen Genesung aber wohl die Rolle als Nummer eins im Tor wieder an den deutschen Nationaltorwart verlieren.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano strebt Sommer den Transfer nach Mailand an.

+++ 09.58 Uhr: Er war der erste Bayern-Koreaner +++

Dass Kim Min-jae in der kommenden Saison mit dem Trikot des FC Bayern auflaufen wird, scheint beschlossene Sache zu sein.

Nach SPORT1-Informationen befindet sich der Transfer des Neapel-Stars unmittelbar auf der Zielgeraden. 50 Millionen Euro gibt der deutsche Rekordmeister für den 26 Jahre alten Verteidiger aus, der den abwanderungswilligen Lucas Hernández ersetzen soll.

Wird Kim dadurch der erste Südkoreaner in der langen Geschichte des FC Bayern sein? Nein! Denn vor vier Jahren stand schon mal ein Spieler aus dem asiatischen Land im Kader der Münchner. Wer das war, lesen Sie hier.

+++ 08.58 Uhr: Ex-Bayern-Star vor Medizincheck in Spanien +++

Im Winter reagierte der FC Bayern auf den Kreuzbandriss von Lucas Hernández mit der ablösefreien Verpflichtung von Daley Blind. Der Vertrag des Niederländers lief am 30. Juni aus.

Nach seinem kurzen Aufenthalt in München zieht es den 33-Jährigen nach Spanien. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, absolviert der Abwehrspieler in den kommenden Stunden einen Medizincheck beim FC Girona.

Beim Tabellenzehnten der abgelaufenen La-Liga-Spielzeit wird Blind laut der Bild einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Nach Groningen, Ajax Amsterdam, Manchester United und Bayern wäre Girona seine fünfte Station im Profifußball. Insgesamt stand er für die vier genannten Vereine in 505 Pflichtspielen auf dem Platz. Dazu absolvierte Blind 101 Partien für die niederländische Nationalmannschaft.

+++ 06.24: Uhr Ex-Bayern-Flirt vor Medizincheck +++

Alles fix bei Declan Rice?

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano wird der englische Nationalspieler am Freitag beim Medizincheck beim FC Arsenal erwartet.

Die Gunners waren zuletzt in der Pole-Position um Rice, ein Vollzug des Transfers steht noch immer aus.

Auch Manchester City und der FC Bayern hatten sich intensiv um die Dienste des 24-Jährigen bemüht, stiegen allerdings beide aus. Der Rekordmeister störte sich an den hohen Ablöseforderungen für den defensiven Mittelfeldspieler - ebenso daran, dass ein Wettbieten um Rice entstanden war.

Der Profi von West Ham United gilt als Wunschspieler von Arsenal-Coach Mikel Arteta und soll den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Granit Xhaka ersetzen.

Rice absolvierte vergangene Saison 50 Pflichtspiele für West Ham, schoss fünf Tore und gab vier Vorlagen. Für England nahm er an der WM in Katar teil.

Donnerstar, 6. Juli

+++ 20.21 Uhr: Neuer schon zum Saisonstart dabei? +++

Die Rückkehr von Manuel Neuer beim FC Bayern rückt näher!

Der Nationalkeeper arbeitet fieberhaft an seinem Comeback beim Rekordmeister. Ende Juni war er in Costa Rica und tankte Kraft für die kommende Saison.

Denn da will er wieder im Tor der Münchner stehen. Seit Dezember und seinem Unterschenkelbruch, den sich Neuer beim Skitouren gehen zugezogen hatte, schuftet er mit Hochdruck für sein Comeback.

Wie genau Neuers Comeback-Plan aussieht, lesen Sie hier.

+++ 13.47 Uhr Eskaliert der Kane-Poker wegen Tuchel? +++

Eskaliert der Poker um Spurs-Torjäger Harry Kane?

Nach dem ersten Angebot des FC Bayern soll Tottenham-Boss Daniel Levy mit Verärgerung auf die Methoden des Rekordmeisters reagiert haben. Das berichtet die Bild.

Hintergrund: Trainer Thomas Tuchel soll sich jüngst mit Kane getroffen haben, um seine Zukunft in München zu erörtern - ein Vorgehen, das Levy angeblich empört haben soll. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

+++ 8.10 Uhr: Tuchel-Wunschspieler wohl vor Medizincheck +++

Eine Abwehr-Verstärkung für Bayern-Trainer Thomas Tuchel rückt näher! Die Verpflichtung von Kim Min-jae dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wie Sky meldet, wird der Innenverteidiger nach Beendigung seines Militärdienstes in seiner südkoreanischen Heimat auch schon den Medizincheck vor seinem Wechsel zum FC Bayern absolvieren.

Demnach seien die Teamärzte der Münchner bereits in Südkorea eingetroffen. Hier geht‘s zur ausführlichen Meldung.

Mittwoch, 5. Juli

+++ 22.20 Uhr: Baggern Saudis an Mané? +++

Mit Al-Ahli, Al-Nassr und Ettifaq FC zeigen derzeit offenbar gleich drei saudische Klubs Interesse an Bayern-Stürmer Sadio Mané.

Der 31-Jährige soll sich selbst jedoch noch nicht zu diesen Meldungen geäußert haben. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano will Al-Ahli nach dem Ex-Liverpooler Firmino nun auch dessen ehemaligen Reds-Teamkollegen Mané von einem Engagement überzeugen. Hier erfahren Sie mehr.

+++ 13.11 Uhr: Bayern verkündet neuen Partner nach Katar-Aus +++

Der FC Bayern hat nach dem Aus der umstrittenen Partnerschaft mit Qatar Airways einen neuen Kooperations-Partner präsentiert.

Um wen es sich dabei handelt - und welche Ziele mit der neuen Kooperation einhergehen, erfahren Sie hier.

+++ 10.03 Uhr: UEFA prüft Bayern-Verträge +++

Kontrolleure des europäischen Fußballverbandes verlangten Einsicht in die Unterlagen des deutschen Rekordmeisters. Überprüft wurde, ob sich der Verein an die neuen Finanzvorschriften hält.