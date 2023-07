FC Bayern Transfer News: Neue Bayern-Hoffnung bei Kane? - Gerüchte & Geschichten im Ticker

An der Säbener Straße ruht der Ball, aber ruhig wird es um den FC Bayern trotzdem nie. Im SPORT1 -Ticker gibt es alle Geschichten, Informationen und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem auf dem Transfermarkt dürfte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zum FC Bayern im Überblick

+++ Top-Thema: Neue Bayern-Hoffnung bei Kane? (11.09 Uhr) +++

+++ 10.02 Uhr: Löst er Bayerns Defensiv-Probleme? +++

+++ 18.06 Uhr: Sollte Bayern Mané verkaufen? +++

Was passiert mit Sadio Mané?

Dazu passt: Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte um ein Interesse aus Saudi-Arabien am ehemaligen Liverpool-Star.

+++ FC Bayern baut eigenen Sender aus +++

Der Klub baut den vereinseigenen Pay-TV-Sender aus und wird dort zukünftig deutlich mehr Inhalte zur Verfügung stellen. Das verkündete der Klub am Freitag.

Auf der Plattform FC Bayern TV PLUS wird es zukünftig Dokus und Serien rund um die Bundesliga-Mannschaft geben. Solche Formate soll es zudem auch zur Frauen-Mannschaft sowie den Basketballern geben.

Was der Klub darüber hinaus noch übertragen will, lesen Sie hier .

+++ 11.06 Uhr: Sommer weg? FCB verhandelt wohl +++

Inter Mailand rüstet sich für die kommende Saison und blickt dabei wohl auch in Richtung Bundesliga.

Sommer (34) war von den Münchnern erst im Januar als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verpflichtet worden, wird nach dessen Genesung aber wohl die Rolle als Nummer eins im Tor wieder an den deutschen Nationaltorwart verlieren.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano strebt Sommer den Transfer nach Mailand an.

+++ 09.58 Uhr: Er war der erste Bayern-Koreaner +++

Dass Kim Min-jae in der kommenden Saison mit dem Trikot des FC Bayern auflaufen wird, scheint beschlossene Sache zu sein.

Wird Kim dadurch der erste Südkoreaner in der langen Geschichte des FC Bayern sein? Nein! Denn vor vier Jahren stand schon mal ein Spieler aus dem asiatischen Land im Kader der Münchner. Wer das war, lesen Sie hier .

+++ 08.58 Uhr: Ex-Bayern-Star vor Medizincheck in Spanien +++

Im Winter reagierte der FC Bayern auf den Kreuzbandriss von Lucas Hernández mit der ablösefreien Verpflichtung von Daley Blind. Der Vertrag des Niederländers lief am 30. Juni aus.

Nach seinem kurzen Aufenthalt in München zieht es den 33-Jährigen nach Spanien. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, absolviert der Abwehrspieler in den kommenden Stunden einen Medizincheck beim FC Girona.

Nach Groningen, Ajax Amsterdam, Manchester United und Bayern wäre Girona seine fünfte Station im Profifußball. Insgesamt stand er für die vier genannten Vereine in 505 Pflichtspielen auf dem Platz. Dazu absolvierte Blind 101 Partien für die niederländische Nationalmannschaft.

+++ 06.24: Uhr Ex-Bayern-Flirt vor Medizincheck +++

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano wird der englische Nationalspieler am Freitag beim Medizincheck beim FC Arsenal erwartet.

Die Gunners waren zuletzt in der Pole-Position um Rice, ein Vollzug des Transfers steht noch immer aus.

Auch Manchester City und der FC Bayern hatten sich intensiv um die Dienste des 24-Jährigen bemüht, stiegen allerdings beide aus. Der Rekordmeister störte sich an den hohen Ablöseforderungen für den defensiven Mittelfeldspieler - ebenso daran, dass ein Wettbieten um Rice entstanden war.

Rice absolvierte vergangene Saison 50 Pflichtspiele für West Ham, schoss fünf Tore und gab vier Vorlagen. Für England nahm er an der WM in Katar teil.

+++ 20.21 Uhr: Neuer schon zum Saisonstart dabei? +++

Der Nationalkeeper arbeitet fieberhaft an seinem Comeback beim Rekordmeister. Ende Juni war er in Costa Rica und tankte Kraft für die kommende Saison.

Denn da will er wieder im Tor der Münchner stehen. Seit Dezember und seinem Unterschenkelbruch, den sich Neuer beim Skitouren gehen zugezogen hatte, schuftet er mit Hochdruck für sein Comeback.

+++ 13.47 Uhr Eskaliert der Kane-Poker wegen Tuchel? +++

Hintergrund: Trainer Thomas Tuchel soll sich jüngst mit Kane getroffen haben, um seine Zukunft in München zu erörtern - ein Vorgehen, das Levy angeblich empört haben soll. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

+++ 8.10 Uhr: Tuchel-Wunschspieler wohl vor Medizincheck +++

Wie Sky meldet, wird der Innenverteidiger nach Beendigung seines Militärdienstes in seiner südkoreanischen Heimat auch schon den Medizincheck vor seinem Wechsel zum FC Bayern absolvieren.

Demnach seien die Teamärzte der Münchner bereits in Südkorea eingetroffen. Hier geht‘s zur ausführlichen Meldung .

+++ 22.20 Uhr: Baggern Saudis an Mané? +++

Mit Al-Ahli, Al-Nassr und Ettifaq FC zeigen derzeit offenbar gleich drei saudische Klubs Interesse an Bayern-Stürmer Sadio Mané .

Der 31-Jährige soll sich selbst jedoch noch nicht zu diesen Meldungen geäußert haben. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano will Al-Ahli nach dem Ex-Liverpooler Firmino nun auch dessen ehemaligen Reds-Teamkollegen Mané von einem Engagement überzeugen. Hier erfahren Sie mehr .

+++ 13.11 Uhr: Bayern verkündet neuen Partner nach Katar-Aus +++

+++ 10.03 Uhr: UEFA prüft Bayern-Verträge +++

Kontrolleure des europäischen Fußballverbandes verlangten Einsicht in die Unterlagen des deutschen Rekordmeisters . Überprüft wurde, ob sich der Verein an die neuen Finanzvorschriften hält.

+++ 20.12 Uhr: Bayern hat wohl Nationaltorwart auf dem Zettel +++

Noch hat der FC Bayern in Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel und Johannes Schenk fünf Torhüter im Kader.

Dass der Rekordmeister aber auch mit diesem Quintett in die neue Saison geht, ist aber nahezu ausgeschlossen.

Eine bevorstehende Verpflichtung des wohl auch in England und Italien begehrten Torwarts ist derzeit aber aus genannten Gründen kein Thema.

+++ 13.20 Uhr: China-Keeper verlässt Bayern +++

Der FC Bayern nimmt vor der Saison 2023/24 eine Veränderung auf der Torhüter-Position vor. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird Torwarttalent Liu Shaoziyang für eine Saison an den österreichischen Zweitligisten SV Ried ausgeliehen.

Der chinesische Schlussmann soll in Oberösterreich Spielpraxis sammeln und nach der anstehenden Saison wieder nach München zurückkehren. Es ist bereits seine dritte Leihe zu einem Klub aus Österreich. Hier geht‘s zur Meldung.

+++ 11.45 Uhr: Bayern an Thuram interessiert? +++

Der FC Bayern schaut sich auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld offenbar auch in Frankreich um.

+++ 21.50 Uhr: Wechsel? Osimhen lässt aufhorchen +++

Nach SPORT1 -Informationen kann sich Osimhen einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen - auch aus privaten Gründen . Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.

Ob die Bayern bei Osimhen in die Offensive gehen, hängt auch von der Entwicklung um Harry Kane zusammen. Sollte ein Transfer des englischen Nationalspielers scheitern, würde Bayern nach SPORT1-Informationen bei Osimhen aktiv werden.

+++ 13.50 Uhr: Bayern verleiht Rhein erneut +++

Für den SC kam der gebürtige Berliner bislang zu 21 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Seine wichtigsten Momente in Grün-Weiß hatte er im Conference-League-Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC, in dem er zwei Vorlagen beisteuerte.