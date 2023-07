FC Bayern: Tuchel-Wunschspieler wohl vor Medizincheck - Transfers, Gerüchte & Geschichten vom FCB im Ticker

Sommerloch? Von wegen!

Top-Thema: Tuchel-Wunschspieler wohl vor Medizincheck (8.10 Uhr)

Baggern Saudis auch an Mané? (Mi., 22.20 Uhr)

Bayern verkündet neue Partnerschaft nach Katar-Aus (Mi., 13.11 Uhr)

+++ Top-Thema: Tuchel-Wunschspieler wohl vor Medizincheck (8.10 Uhr) +++

Eine Abwehr-Verstärkung für Bayern-Trainer Thomas Tuchel rückt näher! Die Verpflichtung von Kim Min-jae dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wie Sky meldet, wird der Innenverteidiger nach Beendigung seines Militärdienstes in seiner südkoreanischen Heimat auch schon den Medizincheck vor seinem Wechsel zum FC Bayern absolvieren.

Demnach seien die Teamärzte der Münchner bereits in Südkorea eingetroffen. Hier geht‘s zur ausführlichen Meldung.

Mittwoch, 5. Juli

+++ 22.20 Uhr: Baggern Saudis an Mané? +++

Mit Al-Ahli, Al-Nassr und Ettifaq FC zeigen derzeit offenbar gleich drei saudische Klubs Interesse an Bayern-Stürmer Sadio Mané.

Der 31-Jährige soll sich selbst jedoch noch nicht zu diesen Meldungen geäußert haben. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano will Al-Ahli nach dem Ex-Liverpooler Firmino nun auch dessen ehemaligen Reds-Teamkollegen Mané von einem Engagement überzeugen. Hier erfahren Sie mehr.

+++ 13.11 Uhr: Bayern verkündet neuen Partner nach Katar-Aus +++

Der FC Bayern hat nach dem Aus der umstrittenen Partnerschaft mit Qatar Airways einen neuen Kooperations-Partner präsentiert.

Um wen es sich dabei handelt - und welche Ziele mit der neuen Kooperation einhergehen, erfahren Sie hier.

+++ 10.03 Uhr: UEFA prüft Bayern-Verträge +++

Kontrolleure des europäischen Fußballverbandes verlangten Einsicht in die Unterlagen des deutschen Rekordmeisters. Überprüft wurde, ob sich der Verein an die neuen Finanzvorschriften hält.

Im Mittelpunkt stand dabei die Überprüfung von Sponsoring-Verträgen und Gehaltszahlungen im Rahmen des „Financial Sustainability“-Konzepts, das den Vorgänger „Financial Fairplay“ ablöst.

Dienstag, 4. Juli

+++ 20.12 Uhr: Bayern hat wohl Nationaltorwart auf dem Zettel +++

Noch hat der FC Bayern in Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel und Johannes Schenk fünf Torhüter im Kader.

Dass der Rekordmeister aber auch mit diesem Quintett in die neue Saison geht, ist aber nahezu ausgeschlossen.

Um für den Fall eines Abgangs oder mehrerer gerüstet zu sein - Nübel soll nach SPORT1-Informationen diesen Sommer abgegeben werden -, beobachten die Münchner offenbar den georgischen Nationaltorwart Giorgi Mamardashvili.

Der 22-Jährige vom FC Valencia stehe auf der Liste des FC Bayern und werde vom Verein gescoutet, berichten Transferexperte Fabrizio Romano sowie SportBild.

Eine bevorstehende Verpflichtung des wohl auch in England und Italien begehrten Torwarts ist derzeit aber aus genannten Gründen kein Thema.

+++ 13.20 Uhr: China-Keeper verlässt Bayern +++

Der FC Bayern nimmt vor der Saison 2023/24 eine Veränderung auf der Torhüter-Position vor. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird Torwarttalent Liu Shaoziyang für eine Saison an den österreichischen Zweitligisten SV Ried ausgeliehen.

Der chinesische Schlussmann soll in Oberösterreich Spielpraxis sammeln und nach der anstehenden Saison wieder nach München zurückkehren. Es ist bereits seine dritte Leihe zu einem Klub aus Österreich. Hier geht‘s zur Meldung.

+++ 11.45 Uhr: Bayern an Thuram interessiert? +++

Der FC Bayern schaut sich auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld offenbar auch in Frankreich um.

Wie L‘Equipe unter Berufung auf Foot Mercato berichtet, sollen die Münchner Képhren Thuram vom OGC Nizza im Visier haben.

Demnach gab es sogar schon Kontakt mit dem 22 Jahre alten Franzosen, der im defensiven Mittelfeld, zentral und auf der linken Seite einsetzbar ist.

Wer Bayerns Konkurrent sein soll, lesen Sie hier.

Montag, 3. Juli

+++ 21.50 Uhr: Wechsel? Osimhen lässt aufhorchen +++

Die Zukunft von Neapel-Star Victor Osimhen ist weiter offen.

Galt ein Abschied aus Italien lange als sicher, deuten nun einige Hinweise auf einen Verbleib hin. Dazu zählen auch die jüngsten Aussagen des nigerianischen Stürmers.

„Ich habe noch nie eine fußballverrücktere Stadt gesehen als Neapel. Die Neapolitaner zeigen ihre ganze Liebe zu Fußballern. Kinder lieben mich, viele Menschen bewundern mich, vergöttern mich, indem sie eine Nachbildung meiner Maske tragen“, erklärte Osimhen bei Soccernet.

Die harte Arbeit habe „sich ausgezahlt. Jetzt zeigen sie mir, dass sie mich dafür bewundern“, sagte der 24-Jährige, dessen Vertrag bei der SSC bis 2025 läuft.

Nach SPORT1-Informationen kann sich Osimhen einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen - auch aus privaten Gründen. Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.

Von 2017 bis 2019 stand der Nigerianer beim VfL unter Vertrag.

Ob die Bayern bei Osimhen in die Offensive gehen, hängt auch von der Entwicklung um Harry Kane zusammen. Sollte ein Transfer des englischen Nationalspielers scheitern, würde Bayern nach SPORT1-Informationen bei Osimhen aktiv werden.

+++ 13.50 Uhr: Bayern verleiht Rhein erneut +++

Für den SC kam der gebürtige Berliner bislang zu 21 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Seine wichtigsten Momente in Grün-Weiß hatte er im Conference-League-Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC, in dem er zwei Vorlagen beisteuerte.

Nun wird er ein weiteres Jahr verliehen, für das er sich viel vorgenommen hat. „Ich kenne den Verein nun bereits und fühle mich extrem wohl hier. Daher bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ein weiteres Jahr bei der Austria am meisten Sinn für mich macht“, wird Rhein in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und ich weiter in Lustenau spielen kann.“

Sonntag, 2. Juli

+++ 14.02 Uhr: Erneut unschöner Hernández-Abgang +++

Lucas Hernández legt nun zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Wechsel hin, der auf Unverständnis stößt.

Der Linksfuß verlässt den FC Bayern und wechselt nach SPORT1-Informationen zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Inklusive Boni wird der deutsche Rekordmeister 50 Millionen Euro für den Transfer kassieren.

Zum zweiten Mal geht Hernández dabei aber unter fragwürdigen Umständen. Denn bereits 2019, als der Innenverteidiger von Atlético Madrid zu den Bayern wechselte, verließ er seinen alten Klub nicht im Guten. Beide Abgänge weisen erstaunliche Parallelen auf.

Welche damit gemeint sind - lesen Sie hier!

+++ 17.45 Uhr: Das bedeuten die Tattoos des neuen Bayern-Stars+++

Der FC Bayern darf sich auf einen neuen Verteidiger freuen!

Nach SPORT1-Informationen steht der Wechsel des Verteidigers Kim Min-jae von der SSC Neapel zum deutschen Rekordmeister kurz vor dem Abschluss. Sein Vertrag soll bis 2028 laufen.

Der Südkoreaner dürfte aufgrund des Wechsels und dem Meistertitel mit Napoli auf Wolke 7 schweben. Doch der 26-Jährige kennt es auch anders. Wie Kim in einem Interview mit dem Guardian im vergangenen November erzählte, durchlebte er eine harte Kindheit, die ihn prägte.

+++ 13.57 Uhr: Roca zurück in die Bundesliga? +++

Marc Roca hat im vergangenen Sommer den Sprung weg vom FC Bayern München in die Premier League zu Leeds United gewagt.

Trotz Abstiegs mit dem Traditionsklub kann der spanische Mittelfeldspieler von einem persönlich ordentlichen Jahr sprechen. Er kam auf 32 Einsätze in der ersten Liga, erzielte dabei einen Treffer und assistierte zweimal.

Zukunft offen: Roca prüft nun verschiedene Optionen.

Welche Optionen das sind - lesen Sie hier!

Samstag, 2. Juli

+++ 22.38 Uhr: Darum startet Bayern nicht zu Hause +++

Bis 2016 war festgelegt, dass der Titelträger automatisch das Heimrecht im Eröffnungsspiel erhält. Seitdem ist jedoch lediglich die Teilnahme des Deutschen Meisters an der ersten Partie der Saison geregelt.

Mehr zu den Hintergründen - lesen Sie hier!

+++ 22.26 Uhr: Wie schreibt man Kim Min-jae richtig? +++

Kim Min-jae oder Min-jae Kim?

Zum Namen des Napoli-Verteidigers, der sich in der kommenden Woche dem FC Bayern anschließen soll, kursieren unterschiedliche Schreibweisen. Das liegt daran, dass der Aufbau der Namen in Deutschland und Korea sehr unterschiedlich ist.

Wie der Südkoreaner in seinem Heimatland genannt wird, lesen Sie hier.

+++ 13.03 Uhr: So tickt der neue Bayern-Star +++

Wer ist der neue Bayern-Star Kim Min-jae?

Die Südkorea-Insider Michael Müller und Andreas Herzog verraten im Gespräch mit SPORT1, was die Abwehr-Kante auszeichnet.

„Kim ist ein absoluter Führungsspieler, immer positiv, fokussiert und leistungsorientiert, er macht stets gute Stimmung im Training, er ist der Dirigent und Organisator der Abwehr“, sagte Müller.

Auch Herzog schwärmte in höchsten Tönen: „Er ist ein überragender Verteidiger mit einer grandiosen Athletik, Sprungkraft und Zweikampfstärke. Es ist ein absoluter Top-Mann, den sich die Bayern da geholt haben.“

Freitag, 30. Juni

+++ 20.24 Uhr: Bayern-Star offiziell wieder da +++

Marcel Sabitzer ist zurück beim FC Bayern! Zumindest vorübergehend und vertragsgemäß ab dem 1. Juli.

Der österreichische Nationalspieler steht nach einer halben Saison bei Manchester United vorerst wieder beim Rekordmeister unter Vertrag. Was aus dem Mittelfeldspieler wird, ist offen.

Was wird also aus Sabitzer?

+++ 18.45 Uhr: Legende lässt mit Osimhen-These aufhorchen +++

Neben Harry Kane (Tottenham Hotspur) steht auch Victor Osimhen (SSC Neapel) nach SPORT1-Informationen weiter auf der Liste des FC Bayern - aber hat der Deutsche Meister beim Top-Stürmer überhaupt eine Chance? Nein, meint zumindest Napoli-Legende Salvatore Bagni.

Der 66-Jährige, der mit Diego Maradona 1987 das Double gewann, verkündete bei Tutto Napoli, warum er nicht an einen Bayern-Wechsel glaubt: „Er wird nicht nach Frankreich zurückkehren, weil er dort schon gespielt hat. Das Gleiche gilt für Deutschland.“

+++ 17.16 Uhr: Fix! Zwei Bayern-Stars weg +++

Jetzt ist es auch offiziell: Joao Cancelo und Daley Blind verlassen den FC Bayern. Die Verträge beider Stars laufen zum 30. Juni aus. Am Freitag verabschiedete der Klub die beiden Verteidiger.

+++ 12.18 Uhr: Bayerns Auftaktgegner steht fest +++

Die Spielpläne der neuen Bundesliga-Saison sind da!

Zum Auftakt wartet für den deutschen Rekordmeister ein Traditionsduell! Es geht zum SV Werder Bremen!

Aufregung gab es, da der Spielplan bereits einige Zeit vor der ursprünglich geplanten Veröffentlichung um 12 Uhr im Netz auftauchte. Die DFL zog die Bekanntgabe schließlich vor.

Donnerstag, 29. Juni

+++ 17.59 Uhr: Aufsichtsrat Duesmann verliert Job bei Audi +++

Schlechte Nachrichten für ein wichtiges Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern!

Markus Duesmann (54), Teil des Kontrollgremiums beim Rekordmeister und Boss bei Audi, muss seinen Platz beim Autobauer räumen. Der 54-Jährige wird beim Ingolstädter Welt-Konzern beerbt von Gernot Döllner.

2021 wurde er in den Bayern-Aufsichtsrat gewählt und ist seitdem zweiter Stellvertreter.

Was dahinter steckt - lesen Sie hier!

+++ 16.01 Uhr: Hernández-Einigung! Abschied von Bayern steht bevor +++

Der Abschied von Lucas Hernández steht unmittelbar bevor!

Nach SPORT1-Informationen wird der französische Nationalspieler zu Paris Saint-Germain wechseln. Die Klubs und der Spieler sind sich einig, nur eine Hürde bleibt noch.

Bayern wird für den 27-Jährigen inklusive Boni 50 Millionen Euro an Ablöse einstreichen.

+++ 11.44 Uhr: Kim kommt! Was wird aus Torres? +++

Nach SPORT1-Informationen wird der FC Bayern nach Kim Min-jae voraussichtlich keinen weiteren Innenverteidiger mehr verpflichten.

Zwar gab es die Überlegung eines Transfers von Pau Torres (26/FC Villarreal), doch der Fokus liegt nun erst einmal auf anderen Baustellen. Konkret arbeitet der Verein nun an den Transfers von Kyle Walker (33/Manchester City) und Harry Kane (29/Tottenham Hotspur).

+++ 09.57 Uhr: Kim-Wechsel vor Abschluss (09.57 Uhr) +++

Der Wechsel von Kim Min-jae steht kurz vor dem Abschluss!

Nach Informationen von SPORT1 gibt es eine vollständige Einigung zwischen dem Innenverteidiger des SSC Neapel und dem FC Bayern. Zuerst hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano davon berichtet.

Sein Vertrag soll bis 2028 laufen. Der Technische Direktor Marco Neppe hat den Deal ausgehandelt. Der Name Kim ist schon seit Mai auf den Tisch.

Nun muss Bayern noch die Ausstiegsklausel für Kim bezahlen. Diese beträgt nach SPORT1-Informationen genau 50 Millionen Euro.

Die gleiche Summe will Bayern nun auch für den Verkauf von Abwehrspieler Lucas Hernández, der gerne zu PSG wechseln würde, einnehmen.

Beide Deals sollen in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Am 3. Juli kommt auch Kim von seinem Militärdienst in Südkorea zurück.

Mit Napoli wurde Kim in der vergangenen Saison italienischer Meister und zum besten Abwehrspieler der Serie A gewählt.

Mittwoch, 28. Juni

+++ 21.45 Uhr: Wieder Berater-Wirbel um Upamecano! +++

Riesen-Wirbel um Dayot Upamecano!

Der Abwehr-Star des FC Bayern hat nach SPORT1-Informationen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres seinen Berater gewechselt – und sich obendrein von seiner langjährigen Vertrauensperson Raquel Rosa getrennt.

Im Sommer 2022 verließ er mit Rosa die bekannte deutsche Spielerberater-Agentur Sports360 von Volker Struth, um bei der Unique Sports Group um Gordon Stipic anzuheuern. Nun schloss sich Upamecano, wie zuerst vom Transfer-Experten Fabrizio Romano berichtet, dem französischen Agenten Moussa Sissoko an – ohne Rosa.

Ein überraschender Schritt, schließlich galt die sprachbegabte Brasilianerin als enge Vertraute von Upamecano und dessen Familie. Erst war die 42-Jährige als Dolmetscherin, später in beratender Funktion für ihn tätig.

Jetzt also die plötzliche Trennung - und der Wechsel zu Sissoko, der auch seinen Kumpel Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) sowie Barça-Star Ousmane Dembélé vertritt.

Was hinter der erneuten Berater-Trennung steckt - mehr dazu hier!

+++ 20.07 Uhr: Wollte Bayern das Katar-Aus gar nicht? +++

Erfolgte die Trennung von Bayern und Katar wirklich „einvernehmlich“? Wie die Süddeutsche Zeitung erfahren haben will, war es der Emir höchstpersönlich, der kurzfristig für das Ende des Sponsorings sorgte.

Demnach deutete eigentlich alles auf eine Fortführung der Partnerschaft mit Qatar Airways hin.

Die Bayern bestritten auf Anfrage der SZ, dass die Verträge zu einer Verlängerung der Zusammenarbeit unterschriftsreif vorgelegen hätten und von katarischer Seite zurückgezogen wurden.

Warum Katar angeblich den Stecker zog und wer jetzt Ärmelsponsor bei Bayern werden könnte - mehr dazu hier!

++++ 17.07 Uhr: Interessantes Detail bei Katar-Trennung +++

Einen Hinweis, dass sich die Wege von Bayern und Katar trennen würden, hatte es schon im Mai gegeben.

Am 17.5. präsentierte der FCB sein neues Heimtrikot - mit einem interessanten Detail: das Logo des umstrittenen Sponsors auf dem Ärmel fehlte schon damals.

Auch im Fanshop wurde das neue Jersey von Beginn an ohne den Aufdruck angeboten.

+++ 12.08 Uhr: TV-Entscheidung! Hier läuft Bayern +++

Der Auftritt von Rekord-Pokalsieger Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster wird am 26. September ab 20.45 Uhr live im ZDF zu sehen sein.

Schon zum Auftakt der ersten Hauptrunde zeigt das Zweite am 11. August ab 20.45 Uhr die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Absteiger Schalke 04 live.

+++ 10.08 Uhr: Katar-Entscheidung bei Bayern gefallen (10.08 Uhr)

Die Katar-Entscheidung beim FC Bayern ist gefallen!

Der Deutsche Rekordmeister und Qatar Airways haben beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Das vermeldeten die Münchner am Mittwoch: „Der Vertrag zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways endet einvernehmlich nach fünf gemeinsamen, sehr spannenden Jahren.“

Die Fluggesellschaft war seit Juli 2018 offizieller Sponsor des Klubs. Die Partnerschaft hatte den Bayern besonders wegen der umstrittenen Menschenrechtssituation in Katar immer wieder Kritik eingebracht.

Dienstag, 27. Juni

+++ 23.45 Uhr: Zukunft bei Bayern? Das sagt Mané +++

Wie geht es weiter mit Sadio Mané und dem FC Bayern?

Wie der Offensiv-Star am Dienstag im senegalesischen Fernsehen klarstellte, hoffe er auf eine positive Zukunft beim deutschen Rekordmeister. „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu den Bayern zurückkehren“, sagte er bei 2sTV. Er liebe Herausforderungen, „und Bayern ist eine große Herausforderung. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern.“

Ähnliche Töne schlug sein PR-Berater Bakary Cissé an. Der bekannte Journalist aus dem Senegal wies mögliche Abgangsgerüchte nach Saudi-Arabien zurück und versicherte den Verbleib des Bayern-Stars in München: „Ich habe nichts von Angeboten aus Saudi-Arabien gehört - was sicher ist, ist, dass er bei Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben. Er hat ein Jahr hinter sich und hat noch zwei. Also ja, Stand jetzt bleibt er bei Bayern.“

Zur kompletten News geht es hier.

+++ 13.58 Uhr: Bayern-Angebot? Neues bei Kane! +++

Jetzt wird die Stürmersuche des FC Bayern richtig heiß - und damit der Transfer-Poker mit den Tottenham Hotspur um Harry Kane!

Laut The Athletic soll der deutsche Rekordmeister bereits ein erstes Angebot für den 29 Jahre alten Angreifer abgegeben haben. Das kolportierte Paket: 70 Millionen Euro plus Boni.

Aber: Die Spurs dementieren! Mehreren englischen Medien teilten sie mit, dass es noch keinerlei Angebot für Kane gegeben habe.

Alle Hintergründe gibt es hier.

+++ 23.45 Uhr: Matthäus erwartet Bayern-Umbruch +++

Plant der FC Bayern einen Mega-Umbruch im Sommer?

Wie Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne erklärt, halte er einige personelle Veränderungen im Kader des Deutschen Meisters für sehr wahrscheinlich. „Sicher bin ich mir, dass aus dem aktuellen Kader noch fünf bis sechs Spieler in der nächsten Saison das Bayern-Trikot nicht mehr tragen werden“, meinte er und verwies auf seine persönliche Streichliste. „Sommer, Nübel, Gravenberch, Sabitzer und Mané sind Kandidaten für mich.“

Vor allem Mané habe Matthäus nicht überzeugt, weshalb er für ihn ein potenzieller Verkaufskandidat sei: „Mané war vom Namen her ein attraktiver Transfer, der leider nicht funktioniert hat. Zwei gute Spiele, eine schwere Verletzung und dann ist er charakterlich negativ gegenüber einem Mitspieler und seinem Trainer aufgefallen. Das steigert natürlich nicht gerade den Marktwert.“

Zur kompletten News geht es hier.

+++ 18.03 Uhr: Die Gravenberch-Befreiung? +++

Mit seiner Situation beim FC Bayern ist Ryan Gravenberch unzufrieden, im Nationaltrikot hat er dieser Tage die Chance zu glänzen - und nutzt sie.

Bei der U21-EM stand der Mittelfeldspieler in beiden Spielen für Oranje die komplette Spielzeit auf dem Feld. Und nicht nur das: Er zeigte die Qualitäten, für die ihn die Bayern einst verpflichteten - er war ein Spieler, der im Mittelfeldzentrum als Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft auftritt.

Auch die Zahlen zu seiner Leistung gegen Portugal sprechen für sich: 89 Ballaktionen, elf von 14 Zweikämpfen gewonnen, 100 Prozent erfolgreiche Dribblings, zwei Balleroberungen, eine kreierte Großchance. Laut dem Datenportal Sofascore war Gravenberch mit Abstand der statistisch beste Spieler auf dem Platz.

Die komplette Geschichte gibt es hier.

+++ 11.03 Uhr: PSG-Ultras machen Bayern-Star Ansage +++

Ist das ernst gemeint?

Lucas Hernández muss sich nach seinem angestrebten Wechsel vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain womöglich auf einen unfreundlichen Empfang einstellen - was wohl mit seiner Herkunft zu tun haben könnte.

Der Abwehrspieler des deutschen Rekordmeisters wurde in Marseille geboren, Heimat von PSG-Erzrivale Olympique.

„Du bist nicht willkommen, der Marseillais ... und wir werden es dich wissen lassen“, schrieb Romain Mabille, Präsident des „Collectif Ultras Paris“ bei Instagram zu einem Bild von Hernández. Allerdings fügte er seiner Botschaft auch einen lachenden Smiley hinzu, es könnte sich also auch um einen Scherz gehandelt haben.

Fakt ist: Die PSG-Ultras haben nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Sie pfiffen Stars wie Lionel Messi gnadenlos aus, boykottierten diverse Spiele und protestierten sogar vor den Häusern von Neymar und Kollegen. Entsprechend schwer ist die Botschaft an den Noch-Bayern-Spieler Hernández nun zu werten.

Die gesamte Meldung gibt es hier.

+++ Bundesliga-Profis strafen Bayern ab (09.30 Uhr) +++

Hinter dem FC Bayern liegt eine turbulente Saison. Zwar gewannen die Münchner am letzten Bundesliga-Spieltag noch die Meisterschaft, ansonsten war die Spielzeit aber größtenteils geprägt von Enttäuschungen.

Dies spiegelt sich auch in der großen kicker-Umfrage zur Saison 2022/23 wider. 252 Bundesliga-Profis haben bei dieser abgestimmt und FCB-Profi Sadio Mané zu dem sportlich enttäuschendsten Feldspieler der zurückliegenden Spielzeit gewählt. Ganze 41,7 Prozent votierten für den Senegalesen.

In dieser Negativ-Kategorie kommt damit bereits zum dritten Mal in Folge der meistgenannte Spieler vom Rekordmeister. Zuvor waren es Marcel Sabitzer und Joshua Kimmich.

Auch der Verlierer unter den Trainern kommt von den Bayern. So haben die abstimmenden Bundesligaprofis den entlassenen Julian Nagelsmann mit 26,2 Prozent der Stimmen auf Platz eins gewählt.

Übrigens: Auf Rang drei landete mit halb so vielen Stimmen wie Nagelsmann sein Nachfolger Thomas Tuchel.

Sonntag, 25. Juni

+++ Bayern-Torhüter zum VfB Stuttgart? (18.10 Uhr)

Auf der Suche nach einem neuen Torwart könnte es der VfB Stuttgart womöglich bald beim FC Bayern probieren.

Laut SportBild soll der VfB an einer Verpflichtung von Yann Sommer oder Alexander Nübel interessiert sein.

Allerdings handelt es sich laut dem Bericht bisher lediglich um ein „Gedankenspiel“ der Stuttgarter. Mehr Informationen dazu finden Sie HIER.

+++ Hernández bald weg? (8.55 Uhr)

Der Abschied von Lucas Hernández beim FC Bayern rückt wohl näher.

Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, schreiten die Gespräche zwischen den beiden Vereinen gut voran, entwickeln sich „schnell und in die richtige Richtung“. Der Innenverteidiger sei einem Wechsel „ganz nah“.

Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt und hat an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Samstag, 24. Juni

+++ 18.50 Uhr: Ex-Bayern-Stürmer im Dilemma (18.50 Uhr)

Joshua Zirkzee spielt seit vergangenem Sommer in der Serie A beim FC Bologna. Doch die Debüt-Saison des ehemaligen Bayern-Stürmers in Italien verlief nicht wirklich nach Plan. 19 Spiele in der Serie A, zwei Tore und zwei Tore. Die Bilanz ist ausbaufähig.

Möglicherweise ist nach nur einem Jahr in Norditalien schon wieder Schluss. Nach SPORT1-Informationen liebäugelt der Niederländer mit einem Abschied.

Auch eine Rückkehr nach Deutschland kann sich der 22-Jährige gut vorstellen.

Mehr dazu hier!

+++ 14.11 Uhr: Guerreiro nennt größte Bayern-Legende +++

Wer ist die größte Legende beim FC Bayern?

Geht es nach Neuzugang Raphael Guerreiro, ist es Thomas Müller!

Der Linksfuß, dessen Verpflichtung am Freitag vermeldet wurde, nannte seinen neuen Teamkollegen in einer Schnellfragerunde.

+++ 13.23 Uhr: Bayerns ewiges Problem +++

Seit dem Abgang von Javi Martínez sucht der FC Bayern einen richtigen Sechser.

Doch es hagelt Absagen oder gibt wenig Alternativen.

Freitag, 23. Juni

+++ 10.23 Uhr: Guerreiro-Wechsel fix! +++

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Raphael Guerreiro offiziell bekanntgegeben!

Bei den Münchnern erhält der Portugiese, der bereits am Donnerstagvormittag den obligatorischen Medizincheck absolvierte, einen Vertrag bis 2026.

„Ich bin ein Spieler, der immer gerne den Ball hat – es geht darum, das Spiel zu dominieren, und ich möchte Chancen kreieren. Ich werde alles geben, damit wir so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist die Philosophie des FC Bayern“, wird Guerreiro auf der Bayern-Webseite zitiert.

Nach SPORT1-Informationen hatte sich Guerreiro bereits vor zwei Wochen und damit wenige Tage nach seinem Abschied in Dortmund zu diesem Schritt entschieden!

+++ 08.51 Uhr: Kane doch noch Bayern-Thema? +++

Die Stürmer-Suche des FC Bayern: Wie SPORT1 berichtete, ist und bleibt sie kompliziert.

Obwohl unter anderem Uli Hoeneß (mehrfach) relativ deutlich einem Transfer von Harry Kane eine Absage erteilt hat, berichtet die SportBild nun, dass der Engländer weiter im Fokus des FCB steht.

Demnach seien die Münchner nach wie vor in Kontakt mit Kanes Management und seien überrascht über Berichte gewesen, wonach der 29-Jährige einen Wechsel zu den Bayern abgelehnt habe. Tuchel habe intern deutlich gemacht, dass er einen Stürmer wie Kane haben wollen. Entsprechend sei der Spurs-Stürmer weiterhin der Wunschkandidat.

Donnerstag, 21. Juni

+++ 10.54 Uhr: Das soll Bayern Walker bieten +++

Dass der FC Bayern Interesse an Kyle Walker von Manchester City hat, ist kein Geheimnis mehr. Nach SPORT1-Informationen stehen die Chancen auf einen Transfer gut.

Wie die SportBild nun berichtet, bieten die Münchner dem 33 Jahre alten Engländer einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr an. Diese Option würde greifen, wenn der Außenverteidiger in seiner zweiten Saison beim FCB mehr als 30 Mal zum Einsatz kommt.

Mittwoch, 21. Juni

+++ 17.04 Uhr: Bayern-Talent erhöht Druck +++

Nach einer Saison mit wenig Einsatzzeit hat Ryan Gravenberch einmal mehr seinem Frust über seine derzeitige Situation beim FC Bayern geäußert.

„Ich hatte erwartet, mehr Minuten zu spielen, als ich es getan habe“, schilderte er im ESPN-Interview. Dabei brachte er erneut einen Wechsel ins Gespräch, sollte er in der neuen Spielzeit nicht häufiger auf dem Feld stehen.

+++ 16.52 Uhr: Bayern-Keeper spricht über seine Zukunft +++

Für die neue Saison hat der FC Bayern derzeit vier Keeper im Kader. Für Sven Ulreich ist dies jedoch kein Grund, den Verein zu verlassen.

„Ich habe noch ein Jahr Vertrag und freue mich auf das neue Jahr. Ich würde gerne beim FC Bayern spielen“, erklärte er bei Sky.

+++ 11.59 Uhr: Bayern setzt wieder auf Regenbogen-Arena +++

Der FC Bayern setzte erneut ein Zeichen für Vielfalt. Der Rekordmeister lässt die Allianz Arena als Zeichen gegen Diskriminierung erneut in Regenbogenfarben erstrahlen.

Anlässlich des am Samstag in München stattfindenden Christopher Street Day wolle der Verein „ein wichtiges Zeichen senden“, betonte Vereinspräsident Herbert Hainer.

+++ 11.46 Uhr: Bayern-Flop brilliert im Nationaltrikot +++

Platzt jetzt endlich der Knoten? Nach einer mehr als ausbaufähigen Saison wird Sadio Mané äußerst kritisch an der Säbener Straße gesehen. Auch ein Verkauf im Sommer nach nur einem Jahr beim FC Bayern steht nach SPORT1-Informationen im Raum.

Doch jetzt zeigt Mané, warum er den Münchenern vor einem Jahr rund 30 Millionen Euro wert war: Der Angreifer blühte beim überraschenden 4:2-Erfolg gegen Brasilien mit Senegal auf und schoss das Star-Ensemble um Neymar mit einen Doppelpack ab. Per Traumtor zum 3:1 und vom Elfmeterpunkt zum Endstand macht Mané den Bayern-Fans Hoffnungen auf ein deutlich besseres zweites Jahr in München.

Dienstag, 20. Juni

+++ 11.03 Uhr: Matthäus empfiehlt Vlahovic und Havertz +++

Bei Bayerns Suche nach dem „idealen Mittelstürmer“ als langersehnte Nummer Neun rät Lothar Matthäus nach wie vor zu Dusan Vlahovic von Juventus Turin. „Er bringt alles mit und würde für die nächsten fünf Jahre das Sturm-Problem der Bayern lösen.“

Aber auch Kai Havertz hält Matthäus für eine gute Verstärkung. „Sollte es Abgänge geben und Spieler wie Sané, Gnabry oder andere aus der Offensive den Klub verlassen, dann stünde Havertz in meiner Gunst natürlich ganz weit oben. Aus dem kleinen Kai ist der Mann Havertz geworden. Ein gestandener, toller Profi mit großen Erfolgen im Ausland.“ Aktuell scheint jedoch der FC Arsenal das Rennen um Havertz zu machen.

Vor dem Länderspiel-Abschluss gegen Kolumbien (20.45 Uhr - im SPORT1-Liveticker) nimmt Matthäus außerdem den viel gescholtenen Joshua Kimmich in Schutz. Der DFB-Kapitän, den er zuletzt selbst kritisiert hatte, lobte als „Weltklasse-Spieler“ und „Mentalitätsmonster“, der ihn „an mich selbst in jungen Jahren“ erinnere.

+++ 13:45 Uhr: Bayern will Extra-Klausel für Nübel +++

Was macht Alexander Nübel in der kommenden Saison? Diese Frage ist weiterhin vollkommen offen. Die Bayern-Verantwortlichen und Trainer Thomas Tuchel planen nach SPORT1-Information nicht mehr mit dem früheren Schalker.

Nach seiner Leihe zur AS Monaco, kehrt Nübel zwar vorläufig zurück an die Säbener Straße, doch beide Seiten streben die Trennung an. Bayern will den 26-Jährigen verkaufen, erste Interessenten aus dem Ausland gibt es auch schon.

Doch die FCB-Bosse würden sich beim Verkauf von Nübel gerne eine spezielle Option sichern.

Montag, 19. Juni:

+++ 0.19 Uhr: Was macht Malik Tillman? +++

Bayern-Talent Malik Tillman hat sich bei den Glasgow Rangers für höhere Aufgaben empfohlen und peilt nach seiner Rückkehr aus Schottland den nächsten Schritt an.

Optionen bieten sich dem 21-jährigen Mittelfeldspieler zu Genüge - auch in der Bundesliga. Oder behält ihn der Rekordmeister doch?

+++ 21.13 Uhr: Müller bringt Schale - und macht Ansage +++

Thomas Müller hat die Meisterschale für den elften Titel in Serie ins FC Bayern Museum gebracht. „Ich hatte die Ehre, die Schale dort hinzubringen, wo sie hingehört“, sagte Müller laut Vereinswebsite.

Den spannenden letzten Spieltag im Duell mit Borussia Dortmund bezeichnete Müller als „Wahnsinn. Die Erinnerung an den Moment, als Jamal Musiala den Ball in die Ecke gejagt hat, bleibt für immer.“

Müllers Ansage für die kommende Saison: „Wir möchten wieder voll angreifen.“

+++ 20.30 Uhr: Davies spielt nicht für Kanada +++

Entscheidung bei Alphonso Davies.

Der Linksverteidiger steht nicht im kanadischen Aufgebot für den Concacaf Gold Cup, das der Verband am Montag bekannt gab.

+++ 19.13 Uhr: Bayerns Sturm-Lösung? +++

Hat der FC Bayern den ersehnten Knipser längst gefunden?

+++ 19.05 Uhr: Walker schwärmte von Mané +++

Der FC Bayern München denkt über eine Verpflichtung von Kyle Walker nach. Dort könnte der City-Star auf seinen härtesten Gegner treffen.

„Ich denke, Neymar ist ein fantastischer Spieler, aber ich würde wahrscheinlich sagen, Sadio Mané“, antwortete Walker einst auf eine Journalistenfrage und schob direkt die Begründung für seine Wahl hinterher: „Weil er dir nie einen Moment Ruhe am Ball gibt.“

Mehr dazu hier!

+++ 18.05 Uhr: Fans reagieren auf Bayern-Gerüchte +++

Die neuesten Transfer-Gerüchte um den FC Bayern sorgen für Diskussionen. Im Netz bewerten die Fans potenzielle Neuzugänge.

„Ich dachte, Brazzo wäre beim FC Bayern weg!?, kommentierte ein User. Hier geht‘s zu weiteren Reaktionen!

+++ 15.32 Uhr: Bayern holt Torwarttalent +++

Verstärkung aus Down Under für den Bayern-Campus!

Wie der FC Bayern München vermeldete, wechselt Anthony Pavlesic aus der Akademie der Central Coast Mariners in das Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters.

Der 17-Jährige, der für Australien aktuell bei der U17-Asienmeisterschaft in Thailand aktiv ist, wird für den Kader der A-Junioren eingeplant. Zudem war der Australier mit kroatischen Wurzeln bereits im Februar in München, um den Campus und den Verein in einem zweiwöchigen Probetraining kennenzulernen. (-> zur ausführlichen Meldung)

+++ 12.35 Uhr: Star-Berater bietet Bayern Stürmer an +++

Bayerns Neuner-Suche stockt!

Trotzdem: Der Neuner-Markt wird weiter fleißig sondiert und beobachtet. Dusan Vlahovic (Juventus Turin), auch wenn das Interesse an ihm abgekühlt ist, bleibt im Blickfeld. Nach SPORT1-Informationen halten sich die Bayern zudem zwei weitere Optionen offen: Goncalo Ramos (Benfica Lissabon) und Rasmus Højlund (Atalanta Bergamo).

Gerade der Fall Ramos ist interessant: Der portugiesische Star-Berater Jorge Mendes hat sich schon vor Monaten ein Mandat in Höhe von 2,5 Millionen Euro für den Benfica-Goalgetter gesichert, um ihn in diesem Sommer zu einem europäischen Spitzenklub zu transferieren - und dessen Namen den Bayern, mit denen er seit der Leihe von Joao Cancelo in regelmäßigem Kontakt steht, mehrfach zugerufen. (-> zur ausführlichen Meldung)

+++ 11.22 Uhr: So tickt Bayern-Flirt Kyle Walker +++

Trägt er bald bayrische Lederhosen?

Kyle Walker von Manchester City steht nach SPORT1-Informationen auf der Liste des FC Bayern. Es fanden bereits Gespräche statt, Walker ist offen für einen Wechsel an die Isar und zu Trainer Thomas Tuchel, der die treibende Kraft hinter der überraschenden Transfer-Idee ist.

Doch wer ist eigentlich der 33 Jahre alte Abwehrspieler? Auf der einen Seite zählt er zu den besten Verteidigern der Welt, doch auf der anderen Seite sind Walker schon Skandale unterlaufen. SPORT1 stellt den Bayern-Flirt vor.

Der Engländer ist 1,83 Meter groß, hat Millimeter kurze, dunkle Haare und sein Körper ist geschmückt mit Tattoos. Würde man ein Arbeitszeugnis für ihn aufsetzen, dann würde er als pfeilschneller und beinharter Rechtsverteidiger beschrieben werden.

Bezeichnend: In der vergangenen Saison stellte Walker mit 37,3 Stundenkilometern den Geschwindigkeitsrekord in der Premier League auf. Seit über zehn Jahren zählt Walker zu den besten Außenverteidigern der Welt und ist 2017 für mehr 50 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zu ManCity gewechselt. Bislang absolvierte der 33-Jährige 566 Pflichtspiele auf Vereinsebene und stand zudem 75 Mal für die englische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Gerne schaltet er sich ins Angriffsspiel ein, was in Manchester auch von Trainer Pep Guardiola gewünscht ist. In seiner Karriere verbuchte er bis dato auf Vereinsebene 126 Scorerpunkte (49 Tore, 77 Vorlagen).

Doch in den vergangenen drei Jahren gelangen ihm wettbewerbsübergreifend in 112 Begegnungen nur noch drei Treffer und vier Assists. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte Walker gar nur eine Vorlage im FA Cup und schoss kein einziges Tor. (-> zur ausführlichen Meldung)

Sonntag, 18. Juni:

+++ 18.35 Uhr: Bayern-Deal mit Walker immer konkreter? +++

Am Freitag überraschte unter anderem SPORT1 die Fans des FC Bayern mit der Information, dass die Münchner an Triple-Sieger Kyle Walker von Manchester City interessiert sind.

Einige Tage später nimmt der mögliche Deal wohl konkretere Formen an. Wie Sky berichtet, hat Bayern-Coach Thomas Tuchel habe den englischen Nationalspieler von einem Wechsel überzeugt, nun sollen Verhandlungen zwischen den Klubs laufen.

Alle Beteiligten seien optimistisch, dass es am Ende zum Transfer kommt.

+++ 13.37 Uhr: Arsenal Favorit auf Havertz-Verpflichtung +++

Ist Kai Havertz eine ernsthafte Option für den FC Bayern?

Nein. Thomas Tuchel hat hat zwar eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Chelsea-Schützling, doch nach SPORT1-Informationen haben die Münchner bislang keinerlei Anstalten gemacht, in den Poker um den früheren Leverkusener einzusteigen.

Denn Havertz bevorzugt ohnehin einen Verbleib im Ausland. Großer Favorit auf eine Verpflichtung ist der FC Arsenal. Sein Management ist bereits in sehr gutem Austausch mit den Londonern. Die Gunners wollen ihn unbedingt verpflichten. (-> Zur ausführlichen Meldung)

+++ 12.20 Uhr: Sorge um Mazraoui +++

Hat sich Noussair Mazraoui erneut bei der Nationalmannschaft verletzt?

Der 25 Jahre alte Verteidiger des FC Bayern musste bereits in der ersten Halbzeit des Länderspiels zwischen Marokko und Südafrika vom Platz. Mazraoui hielt nach einem Medienbericht nach einem Kontakt mit einem Gegenspieler mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hüfte. (-> Zur ausführlichen Meldung)

+++ 10.11 Uhr: Hernández weg? Bayern-Boss reagiert +++

Verlässt Lucas Hernández den FC Bayern im Sommer? Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Am Samstag äußerte sich Bayern-Präsident Herbert Hainer im Rahmen des Diversity Festival des Klubs zum Thema.

„Ich habe das auch vernommen, dass Paris Saint-Germain um ihn buhlt“, sagte der 68-Jährige zu Sky. „Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt muss man mal sehen, was der Transfersommer bringt.“ Hainer betonte, dass Hernández ein Spieler sei, „der neben seinen fußballerischen Qualitäten auch ein riesiges Herz hat. Ein Kämpferherz auf dem Platz, aber auch ein Herz in der Kabine.“ (-> Zur ausführlichen Meldung)

Samstag, 18. Juni:

+++ 22.51 Uhr: Bayern-Wechsel von Kim rückt immer näher! +++

Zwei Transfers für die kommende Saison hat der FC Bayern bereits eingetütet (Konrad Laimer/RB Leipzig und Raphael Guerreiro/BVB) - und ist bei einem weiteren möglichen Neuzugang in der Pole Position!

Nach SPORT1-Informationen laufen die Gespräche zwischen den Münchnern und dem Südkoreaner Kim Min-jae von der SSC Neapel gut.

Es gibt einen positiven Austausch mit dem Innenverteidiger, der sich einen Wechsel sehr gut vorstellen kann und aktuell den FCB gegenüber Interessenten aus England bevorzugt. Eine finale Einigung mit dem 26-Jährigen steht allerdings noch aus.

Die Bayern-Bosse haben in jedem Fall schon ihr Okay für den Transfer gegeben. Die Ausstiegsklausel für den robusten Innenverteidiger, der in der Serie A zum besten Verteidiger der Saison gewählt wurde, soll sich zwischen 55 und 60 Millionen Euro bewegen.

Eine Summe, die sich die Bayern ungefähr auch bei einem Verkauf von Lucas Hernández, der gerne zu PSG wechseln würde, vorstellen. Da auch Benjamin Pavard vor dem Abschied steht, sind die Münchner mehr oder weniger gezwungen, in der Defensive nachzulegen.

+++ 22.10 Uhr: So plant Bayern mit Buchmann +++

Es sind aufregende Wochen im Leben von Tarek Buchmann.

Anfang Juni bestand der 18-Jährige sein Abitur, an diesem Freitag unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern – bis 2026. Nicht nur die Vertragsdauer von drei Jahren unterstreicht: Die Kaderplaner an der Säbener Straße sehen in dem Abwehrchef und Kapitän der U19 mehr als ein gewöhnliches Talent.

Nun also der Profivertrag. Abgesegnet von den Bossen um Dreesen und Tuchel, der den Spieler fortan bei sich im Training haben wird. Buchmann ist nach SPORT1-Informationen auch fest für die Vorbereitung inklusive die Asien-Reise Ende Juli eingeplant.

Gut möglich, dass er zu einem echten Innenverteidiger-Kandidaten für die neue Saison wird, wenn Lucas Hernández und Benjamin Pavard den Klub verlassen. Ein klarer Auftrag an Tuchel lautet, das eine oder andere Top-Talent nach oben zu bringen.

+++ 21.48 Uhr: Bayern-Boss dämpft bei Neuner-Suche +++

Die Stürmersuche des FC Bayern könnte Fans und Verantwortliche noch länger beschäftigen.

Klar ist, dass das neue „Transfer-Team“ um Uli Hoeneß, Neu-CEO Jan-Christian Dreesen und auch Trainer Thomas Tuchel die Neuner-Position als eine entscheidende Baustelle ausgemacht hat und den offensichtlichen Fehler, keinen Nachfolger für Robert Lewandowski verpflichtet zu haben, korrigieren möchte.

„Wir suchen einen Neuner, das ist sicherlich kein Geheimnis“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer - auch Teil des Transfer-Teams - nun in einem Interview mit Sky. Doch der 68-Jährige betonte, dass dieses Unterfangen Ausdauer erfordert.

„Leider ist das nicht ganz so einfach, weil es a) nicht so viele gibt und b) die, die wirklich spitze sind, auch von anderen Vereinen umschwärmt werden“, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende von adidas.

„Aber der FC Bayern hat einen klasse Namen, das merken wir immer wieder, wenn wir mit Spielern oder Beratern reden. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen gedulden, bis wir den richtigen (Neuner) präsentieren.“

+++ 17.13 Uhr: Hainer rüffelt Barca wegen Kimmich +++

Deutliche Ansage von Herbert Hainer! Der Präsident des FC Bayern hat dem zuletzt viel kritisierten Joshua Kimmich den Rücken gestärkt – und den FC Barcelona gerüffelt.

„Ich fand Xavi als Fußballer exzellent, habe ihn auch immer gerne spielen sehen. Ich habe auch großen Respekt vor Barcelona. Aber ich verstehe nicht, warum sie öffentlich so offensiv an unserem Spieler baggern“, sagte der 68-Jährige bei Sky.