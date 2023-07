FC Bayern verpflichtet Abwehrspieler Kim

Bayern München hat auf seiner Einkaufstour wie erwartet Wunsch-Abwehrspieler Min-Jae Kim von der SSC Neapel verpflichtet. Der 26 Jahre alte Südkoreaner unterschrieb beim deutschen Fußball-Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Kim kostet rund 50 Millionen Euro Ablöse. Die Summe war in einer Ausstiegsklausel im eigentlich bis 2025 laufenden Kontrakt festgelegt.

Kim habe "eine tolle Entwicklung hingelegt", sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen, "er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit." Der Neue, der ab sofort in die Vorbereitung am Tegernsee einsteigen soll, nannte den FC Bayern den "Traum eines jeden Fußballers". Er wolle auch dort möglichst viel spielen und "so viele Titel wie möglich gewinnen".