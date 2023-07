FC nimmt Vorbereitung auf - Pentke trainiert mit

Mit drei Neuzugängen ist der 1. FC Köln in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Trainer Steffen Baumgart begrüßte am Montag den früheren Nationalspieler Luca Waldschmidt (27), Jacob Christensen (22) und Nachwuchstorhüter Jonas Nickisch (19) am Geißbockheim. Zudem durfte der frühere Hoffenheimer Torhüter Philipp Pentke mittrainieren.