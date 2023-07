Frankfurt leiht Nationalspieler Koch aus

"Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs", sagte Koch.

Der 26-Jährige lief in der vergangenen Saison 36 Mal in der Premier League für Leeds auf, 2020 war er aus Freiburg nach England gewechselt. In Frankfurt könnte er Evan Ndicka ersetzen, der zur AS Rom weitergezogen war.