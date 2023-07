Hoeneß fordert "mehr Disziplin" von Bayern-Spielern

Uli Hoeneß kündigt den Spielern des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München ein Hauen und Stechen um die Plätze in der Startelf an. "Allen ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss. Dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr", sagte der Ehrenpräsident im Trainingslager am Tegernsee.