Hohe Geldstrafe für Bochum - auch Bielefeld muss zahlen

Bundesligist VfL Bochum muss wegen dreier Fälle eines Fehlverhaltens seiner Fans tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Westfalen zu zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 105.000 Euro. Davon können bis zu 35.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden, was dem DFB bis zum 31. Dezember nachzuweisen wäre. Beide Urteile sind rechtskräftig.