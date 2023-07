Klubbosse erklären Nübel-Leihe l Transfers, Gerüchte & Geschichten im Ticker

An der Säbener Straße ruht der Ball, aber ruhig wird es um den FC Bayern trotzdem nie. Im SPORT1 -Ticker gibt es alle Geschichten, Informationen und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem auf dem Transfermarkt dürfte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

+++ Top-Thema: Bayern-Bosse erklären Nübel-Leihe (15.29 Uhr) +++

Klubboss Dreesen erklärt die Gründe: „Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt“, sagte Dreesen: „Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen.“

+++ 10.25 Uhr: Kimmich bekennt sich zu Bayern +++

Joshua Kimmich hat sich erneut zum FC Bayern bekannt. Der Mittelfeldspieler machte bei einer Pressekonferenz in Tokio deutlich, dass er den Verein nicht verlassen wolle - und ging dabei auch auf eine kontroverse Aussage seines Trainers Thomas Tuchel ein.

+++ 19.05 Uhr: Sabitzer-Wechsel fix! +++

+++ 16.50 Uhr: Zwei Überraschungen im Bayern-Kader +++

Der FC Bayern hat seinen Kader für die anstehende Asienreise bekanntgegeben. Wie erwartet sind die angeschlagenen Manuel Neuer, Thomas Müller und Raphaël Guerreiro nicht dabei, ebenso wie der kurz vor einer Leihe zum VfB Stuttgart stehende Keeper Alexander Nübel und der an Kniegelenksbeschwerden laborierende Eric Maxim Choupo-Moting.

+++ Sabitzer vor BVB-Wechsel (20.33 Uhr) +++

Marcel Sabitzer steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund! Beim deutschen Rekordmeister spielt der Österreicher keine Rolle mehr, weshalb er zum Vizemeister wechseln will. Nach seiner Leihe zu Manchester präferierte der 29-Jährige allerdings die Premier League.

Der FC Bayern verlangt für den Mittelfeldspieler wohl eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro inklusive Boni. Am Montag fliegt der BVB in die USA, jedoch wird Sabitzer vermutlich nachreisen.