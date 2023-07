Leverkusens Azmoun fällt vorerst aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf den iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun verzichten. Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, erlitt der Offensivspieler am ersten Tag des Trainingslagers im österreichischen Saalfelden eine „muskuläre Verletzung in der linken Wade“. Zur genauen Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben.