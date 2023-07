Manuel Neuer: Thomas Tuchel verrät Plan bei Bayern-Keeper

Torhüter Manuel Neuer wird den Bundesliga-Saisonstart beim deutschen Meister FC Bayern München sehr wahrscheinlich verpassen. „Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee: „Immerhin ist das Manuel Neuer.“