Sabitzer und Nübel fliegen nicht nach Asien - Mane dabei

Sabitzer steht vor einem Transfer zu Erzrivale Borussia Dortmund. Der 29 Jahre alte Österreicher war am Montag bereits am Flughafen in Dortmund gesichtet worden. Als Ablöse nannten verschiedene Medien knapp 20 Millionen Euro plus Boni. Mittelfeldspieler Sabitzer, der in München noch einen Vertrag bis 2025 besaß, war wegen der großen Konkurrenz auf seiner Position schon in der Rückrunde an Manchester United ausgeliehen gewesen.