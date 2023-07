Bundesliga-Reste: VfB Stuttgart plant Neuanfang - Wehrle will "kein Weiter so'"

In der vergangenen Spielzeit sei „wahrscheinlich keine Mannschaft so weit wie wir unterhalb der eigenen Möglichkeiten geblieben“, betonte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Der VfB hatte erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt perfekt gemacht. Entsprechend wolle man nun, so Wohlgemuth, „Defizite in puncto Leistungskonstanz, Effektivität und Widerstandsfähigkeit abbauen“.