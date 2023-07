Bayern: Tel-Berater: "Leihe keine Option"

Mathys Tel will auch in seine unmittelbare Zukunft beim FC Bayern bleiben und nicht ausgeliehen werden. „Eine Leihe ist keine Option für uns“, sagte Gadiri Camara, Berater des französischen Juniorennationalspielers, bei Sky und ergänzte: „Ich kann auch keine Gerüchte über eine mögliche Leihe zu Werder Bremen bestätigen. Mathys will bleiben und sich verbessern.“