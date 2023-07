Tipps vom Bruder: Khedira fiebert Champions League entgegen

Für die erste Saison in der Champions League mit Fußball-Bundesligist Union Berlin holt sich Rani Khedira Tipps bei seinem erfahrenen Bruder Sami. „Wir sprechen schon seit Jahren über das Thema: Welche Konsequenzen hat es, im Europapokal mit seiner Mannschaft dabei zu sein? Er sagt, dass man als Spieler mental immer auf der Höhe sein muss“, sagte Khedira im Interview mit der Sport Bild.

Rani Khedira geht mit den Köpenickern erstmals in der Königsklasse an den Start, während sein Bruder 2014 mit Real Madrid schon einmal den Henkelpott gewinnen konnte. Nun freut sich Rani vor allem auf die Hymne. "In Zukunft wird es bei unseren Spielen im Stadion nun Wirklichkeit sein. Das ist schon surreal, der Wahnsinn", sagte der Mittelfeldspieler.