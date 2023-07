Überraschung: Neues Bayern-Auswärtstrikot wohl schon im Verkauf

Denn im FC Bayern-Pop-up Store in Shibuya, einem Bezirk von Tokio, ist das neue Gewand offenbar bereits erhältlich. Auf Twitter wurden die überraschenden Bilder aus Japan verbreitet.

Auch wenn das Trikot schon vor einigen Wochen geleakt wurde , gab es noch keine Bestätigung seitens des Rekordmeisters. Trotzdem hängt es für alle Fans zugänglich im Bayern-Store in Japan.

Ungewohnte Farben im neuen Bayern-Auswärtstrikot

Das neue Auswärtsdress der Bayern kommt mit einer außergewöhnliche Farbkombination daher. Auf der Vorderseite des in Schwarz gehaltenen Trikots tauchen traditionelle Rauten aus dem Bayern-Logo als Muster in Grün und Lila auf.

Zusätzlich zu den bekannten drei Streifen des Ausrüsters Adidas sollen auch der Name des Spielers und die Rückennummer in Lila gehalten sein. In grüner Farbe strahlen sowohl das Adidas- als auch das Bayern-Logo auf dem Trikot.