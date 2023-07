Union Berlin startet mit 2:0-Sieg in Luckenwalde

Champions-League-Teilnehmer Union Berlin ist siegreich in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich im ersten Testspiel beim Regionalligisten RSV Luckenwalde am Mittwoch mit 2:0 (2:0) durch. Die frühen Tore für die Gäste erzielten Jordan Siebatcheu in der dritten sowie Janik Haberer in der sechsten Minute.