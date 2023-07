Champions-League-Teilnehmer Union Berlin kommt langsam in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer besiegte den italienischen Erstligisten Udinese Calcio in Lienz mit 1:0 (0:0). Den Treffer der Eisernen erzielte Jerome Roussillon (73.). Zum Auftakt des Trainingslagers in Tirol hatte Union am Freitag gegen den zyprischen Erstligisten Pafos FC verloren (1:2).