Wohlgemuth kündigt Bewegung im VfB-Kader an

Nach dem Auftakt in die Vorbereitung hat Sportdirektor Fabian Wohlgemuth Bewegung im Kader des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart angekündigt. Es werde sich bis zum Ende der Transferperiode "noch etwas verändern", sagte Wohlgemuth im Sky-Interview: "Es ist schon so, dass wir auch Kompromisse machen müssen – sportliche, aber auch insbesondere wirtschaftliche."

Es sei nicht von Vorteil, wenn sich während der Vorbereitung "noch so viel bewegt. Aber das sind alles Dinge, mit denen wir umgehen können und mit denen wir leben können", sagte Wohlgemuth, der sich vor allem auf der Torhüterposition nach einem Zugang umguckt.

Die Stuttgarter waren am Donnerstag 31 Tage nach der erfolgreichen Relegation mit einem öffentlichen Training vor rund 750 Zuschauern in die Vorbereitung gestartet. Wohlgemuth hofft dabei auf "mehr Stabilität" und "einen gesunden Abstand zu den Abstiegsplätzen" in der neuen Saison: "Das wäre dann der nächste Entwicklungsschritt."