0:2 in Wolfsburg: Ligadebütant Heidenheim zahlt Lehrgeld

Beim Premierenspiel war die Fußball-Bundesliga für den 1. FC Heidenheim noch eine Nummer zu groß. Der Neuling unterlag bei seinem Erstliga-Debüt dem VfL Wolfsburg am Samstag mit 0:2 (0:2) und musste in der Volkswagen-Arena eine Menge Lehrgeld zahlen.

Zwei Tore des Dänen Jonas Wind in der 6. und 27. Minute besiegelten einen nie gefährdeten Erfolg der Niedersachsen, denen eine durchschnittliche, aber keinesfalls überragende Leistung dafür völlig ausreichte. Der VfL-Torjäger war zweimal aus kurzer Distanz erfolgreich. Noch in der vergangenen Saison hatten die Norddeutschen erst am sechsten Spieltag ihren ersten Sieg eingefahren.