Arbeitssieg zum Start: BVB knackt FC-Bollwerk

Borussia Dortmund ist 84 Tage nach dem fürchterlich bitteren Saisonende mit einem Arbeitssieg in seine nächste Titeljagd gestartet. Der Vize-Meister bekam den konzentriert verteidigenden 1. FC Köln am Samstagabend erst spät geknackt - beim hart erkämpften 1:0 (0:0) sicherte Donyell Malen (88.) die ersten drei Punkte.

Bloß nicht "hinterherzuhecheln", hatte Terzic seiner Mannschaft eindringlich aufgetragen. Der Meistertitel 2023 wurde seiner Meinung nach nicht am dramatischen 27. Mai verspielt, sondern in der Anfangsphase der vergangenen Saison mit vier Niederlagen in den ersten zehn Spielen.

Das Kölner "Stoppschild" (Sky-Experte Lothar Matthäus) stand auch danach wie in Beton verankert, dem Dortmunder Spiel die Wege in die Tiefe zu nehmen, reichte in dieser Phase aus. Allerdings musste der FC die Auswechslung des angeschlagenen Stürmers Selke verkraften (52.). Drei Minuten später scheiterte dessen Ersatz Sargis Adamyan aus kurzer Distanz an BVB-Torhüter Gregor Kobel.