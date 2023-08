Baumgart feiert die Bundesliga: "Man kann nur gratulieren"

Steffen Baumgart ist ein Kind der Fußball-Bundesliga - und er will die Faszination dafür nie verlieren. „Man kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist die Liga, die am meisten zieht, am meisten interessiert in Deutschland“, sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr). „Viele Menschen richten ihr ganzes Leben darauf aus.“