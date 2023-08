Bei Union, RB, Leverkusen und Gladbach: Die neuen Sturm-Juwele der Bundesliga

Es läuft die 62. Spielminute und das Publikum an der Alten Försterei erhebt sich: David Datro Fofana verlässt unter frenetischem Applaus den Platz, nachdem der Union-Neuzugang im letzten Testspiel vor Saisonstart gegen Atalanta Bergamo (4:1) zwei Tore und ein Assist beigesteuert hatte. Ein Traum-Debüt für den jungen Ivorer in seinem neuen Wohnzimmer.

Was noch vor vielen Jahren unmöglich schien, wurde im Juli 2023 Realität. Union Berlin rüstet sich für die anstehende Premierensaison in der Champions League und sicherte sich die Dienste eines Stürmers des großen FC Chelsea - auch wenn es nur eine einjährige Leihe ist.

Fofana, der morgen im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf gern das nächste Glanzlicht setzen würde, ist bei weitem nicht der einzige interessante junge Stürmer, der in diesem Sommer in die Bundesliga gewechselt ist.

Wenig Spielzeit für Chelsea

Union-Neuzugang Fofana kam im vergangenen Winter zu den Blues und kostete den Klub rund zwölf Millionen Euro Ablöse, die an Molde BK aus Norwegen gingen. In der Premier League absolvierte Fofana jedoch nur drei Pflichtspiele und sammelte gerade einmal 68 Spielminuten.

In Berlin erhoffe sich der 20-Jährige deutlich mehr Spielanteile, Fofana soll bei seinem Stammklub Chelsea auch deshalb auf ein Leihgeschäft gedrängt haben. Dass sich der Stürmer nun bei einem anderen Klub in der Champions League und vor allem in der Bundesliga beweisen darf, freue ihn besonders.