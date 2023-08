Bochum setzt gegen BVB auf "Underdog-Rolle"

Der VfL Bochum will im kleinen Westfalenderby am Samstag (15.30 Uhr) gegen Vizemeister Borussia Dortmund als Außenseiter überraschen. „Wir haben wieder die Underdog-Rolle. Mag sein, dass diese Aufgaben etwas leichter sind für uns“, sagte Trainer Thomas Letsch am Freitag. Zum Auftakt hatte Bochum 0:5 in Stuttgart verloren.